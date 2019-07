Kvíz: Umíte na dovolené ochránit svůj mobil či tablet a data v nich?

Telefony a tablety prakticky vždy obsahují množství citlivých osobních i pracovních informací, a hrozí tak nebezpečí jejich zneužití. V případě pracovních zařízení může dokonce dojít i k ohrožení firemních sítí, e-mailů a databází. U zařízení soukromých k získání přístupu k sociálním sítím, e-bankovnictví, osobním kontaktům či citlivým dokumentům.

„Chránit mobilní zařízení pro případ ztráty či odcizení je nutné neustále, nejen v období dovolených. Pokud by mělo dojít ke ztrátě, bývá častým řešením tohoto problému zapnutí polohových služeb na mobilním telefonu a nastavení možnosti lokace na dálku,“ doporučuje jedno z řešení nepříjemné situace poradce pro kybernetickou bezpečnost společnosti Anect Zbyněk Malý.

Kvíz: Umíte ochránit svůj mobil či tablet na dovolené?

V případě, kdy dojde ke krádeži, lze touto cestou mobilní telefon tzv. vymazat, v některých případech i zablokovat. „Samozřejmostí je také zablokovat SIM kartu, k tomu je však nutné kontaktovat vašeho operátora, který akci provede,“ doplňuje Malý. Pokud to vaše zařízení umožňuje, vložte na obrazovku pro případ, že by jej někdo objevil, instrukce pro případného nálezce.

Dbejte na uzamčení zařízení, a to jak při jeho nepoužívání, tak i po zapnutí. Nastavte si automatické uzamykání. Nespoléhejte na ochranu prostřednictvím gesta na displeji ani na snadno odhadnutelné PIN kódy. Telefon je nutné odemykat bezpečnějším způsobem, což vedle složitého vícemístného hesla může být i otisk prstu nebo odemčení obličejem. SIM kartu je vhodné chránit samostatným PIN kódem. To proto, aby případné vyjmutí SIM karty ze zařízení neumožnilo její zneužití, které by vás ve výsledku mohlo přijít draho.

Důležitá data z mobilu či tabletu zálohujte, ať o ně v okamžiku ztráty či odcizení nepřijdete. „Nejideálnější jsou průběžné zálohy do cloudu, což je něco, co dnes umí snad každé mobilní zařízení, a to poměrně jednoduše. Jediné, co vás to stojí, jsou data, nicméně za uchování vašich vzpomínek ve formě fotografií, kontaktů i důležitých dokumentů vyšší datový balíček určitě stojí,“ uzavírá Zbyněk Malý.