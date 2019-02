Známe prodejní triky. Poradíme vám, jak ušetřit při nakupování

Jako máma tří dětí si troufám tvrdit, že o nakupování něco vím. Třeba dětské pleny, sunar nebo rozpustnou kávu jsem snad nikdy nekoupila za plnou cenu, protože pravidelně bývají se slevou 30 až 50 procent. Takže si tyto nákupy plánuji.

Kromě jídla a drogerie prakticky všechno ostatní objednávám přes internet. Když se netrefím, můžu do 14 dnů vrátit. Navíc oblečení a boty dětem raději vyzkouším doma v klidu. Pro sebe dávám jednoznačně přednost kvalitě před kvantitou. Mám sice jen troje džíny, ale sedí mi, snad i sluší a drží už několik let.

Znám hlavní triky obchodníků a nechávají mě chladnou. Poslední roky už nakupuji chytře, ročně tak ušetřím tisíce až desetitisíce korun. Jak na to?

1. Pro jídlo se seznamem a plným břichem

Velké nákupy mě moc nebaví, pro pětičlennou rodinu obstarávám obvykle jednou týdně. Chodím zásadně se seznamem věcí, které doma potřebujeme. Než se do obchodu vydám, podívám se na www.akcniceny.cz, kde jsou všechny akční letáky na jednom místě. Určitě kvůli o desetikorunu levnějšímu máslu nepojedu přes celé město, ale aspoň vidím, jestli ho momentálně nemají v akci v jednom ze dvou supermarketů, které mám poblíž.

2. Internet, nákup za nejlepší cenu

Oblečení, boty, hračky, léky, knihy, elektroniku, nábytek a další věci objednávám přes internet. Většinou vím přesně, co chci. A když ne, tak prostě googlím. Sleduji výsledky spotřebitelských testů a čtu recenze zákazníků nejen na výrobek, ale i na e-shop, ve kterém chci nakupovat. Když si vyberu, porovnám konkrétní ceny na srovnávači, jako je Heuréka nebo Nákupy Google a Zboží.cz. Hledám zlatý střed, prodejce nemusí mít nutně moje zboží nejlevněji, ale musí být spolehlivý a ověřený. I kvůli případné reklamaci.

Doprava zdarma je skvělá, ale abych jen kvůli ní přihodila do košíku něco, co nepotřebuji, to nedělám. Než objednávku odešlu, podívám se, jestli je obchodník registrovaný u některého portálu typu Vratné peníze či Plná peněženka a můžu tak nakupovat s bonusem, vratkou několika procent z ceny zboží. U větších investic počkám na akce typu Nákupy OnaDnes nebo Black Friday, který v Česku trvá klidně měsíc.

3. Levně z Číny, ale opatrně

Nákupy z Číny můžou být výhodné. Na AliExpressu objednávám hlavně blbiny pro děti. Například náboje do pistolí Nerf tam vyjdou na desetinu ceny než u nás. Jestli se nebojíte platit kartou online a vydržíte měsíc, než zboží z Číny dorazí, zkuste to. Ušetříte, když půjdete napřímo a ne přes zprostředkovatele (např. Wish, Bestdárky, Poštovné zdarma), kteří si dost peněz k ceně přirazí.

Za pět let se mi neztratila jediná zásilka a drtivá většina výrobků dostála popisu i hodnocení, jen s velikostmi může být problém. Pozor na to, že čínské zboží nepodléhá tak přísným atestům, jaké platí v Česku, a při kontrolách jsou v něm (hračky, gumičky, bižuterie) často nalezeny nebezpečné látky. Podezřele levné klenoty nemusí být z deklarovaných drahých kovů. Když si chci pořídit elektroniku nebo kvalitní a značkovou věc, na čínském tržišti ji rozhodně nevybírám.

A ještě pozor na limity pro DPH a clo. Do ekvivalentu 22 eur neplatíte nic, nad 22 eur zaplatíte DPH, nad 150 eur DPH i clo.

4. Poklady z druhé ruky

Nakupuji ve výprodeji i s tím rizikem, že se občas netrefím. Můžu věc pak poslat dál, finančně netratím. Kupuji i použité věci v perfektním stavu. Třeba kola slouží dětem dobře několik let, ještě je po sobě dědí.

Online prodeje a nákupy z druhé ruky asi momentálně nejlépe fungují přes Facebook, v lokálních nebo tematických skupinách rodičů typu „Bazárek pro maminky z Prahy“ nebo „Barefoot bazar“. Smysl má podívat se i na zavedené bazary Mimibazar, eMimino, Vinted, Letgo, Sbazar.

Jestli dáváte přednost fyzickým nákupům, hodně mateřských center a klubů organizuje jarní a podzimní burzy. Skvělé kousky do šatníku, nejen pro děti, můžete za neuvěřitelné ceny nakoupit na akcích Jarmark Ona Dnes.