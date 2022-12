Buďte v novém roce šťastnější. Zkuste techniky, které vám k tomu pomohou

Psycholog Martin Seligman rozlišuje tři druhy života. Prvním z nich je příjemný život. To je život, ze kterého se snažíte získat co nejvíce pozitivních emocí, doslova se honíte za štěstím. Vašim cílem je zařídit si krásný den, dobře se najíst, koupit si něco pěkného. Soustředíte se hlavně na příjemné prožitky v přítomnosti a zavíráte oči před těmi nepříjemnými.

Pokud žijete život s vášní a zaujetím, vnímáte smysl například ve své práci, v rodičovství, ve vztazích, v trávení volného času a mnohdy při tom prožíváte stav flow – plnou zaujatou pozornost. Cítíte se naplnění a často máte z něčeho radost.

Smysluplný život obsahuje ještě něco navíc. Základem je, že prožíváte život s vášní a zaujetím a navíc si uvědomujete, že jste součástí vyššího celku – něčeho, co vás přesahuje. Cítíte se do velké míry v bezpečí a také víte, že vám nestojí za to se vztekat nebo hluboce prožívat každou maličkost.

Příjemný život vede pouze k prožitkům krátkodobého a povrchního štěstí. Dobré pocity za chvilku odezní a rychle si na něj zvykáte. Chcete stále víc a víc a také něco jiného, jinak se cítíte prázdní a znudění. Tyto pocity se mohou přelévat do závisti a soutěžení s druhými.

K trvalejšímu a hlubšímu prožitku pocitu štěstí a naplnění se dopracujete, pokud žijete život s vášní a zaujetím nebo přímo smysluplný život. Příjemný život je pak třešničkou na dortu, která se v něm objeví sama od sebe.

Co říkají výzkumy o štěstí

Mnoho vědeckých výzkumů zabývajících se pozitivní psychologií došlo k závěrům, že ke šťastnému a spokojenému životu nejvíce přispívají dobré mezilidské vztahy, optimistický přístup a pocit smysluplnosti z toho, co děláme.

Optimistický přístup má moc zlepšovat naše životy a pomáhá nám dosahovat našich cílů. Neznamená to předstírat, že je něco skvělé, když tomu tak není, nebo popírat pocity smutku, vzteku či psychické bolesti. Naopak tyto nepříjemné pocity je potřeba prožít, ale pak je nechat včas odejít a umožnit, aby na jejich místo přišlo něco lepšího.

Radka Loja Radka Loja Psycholožka, lektorka a koučka.

Autorka knihy „Emoce pod kontrolou“ a „Myšlení pod kontrolou“, spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink a psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Naší mysli je přirozené věnovat mnohem větší pozornost negativním a nepříjemným událostem. V práci jste dnes měli pět schůzek a jedna se nepovedla. O čem budete večer přemýšlet? Pesimisté většinou vidí pouze tu negativní část, tu lepší půlku berou jako samozřejmost a nevšímají si jí. Optimisté vnímají svět mnohem reálněji, v dobrém i špatném, objevují nové úhly pohledu, možnosti a neztrácejí víru a naději i v těžkých situacích.

Pocity ztráty smyslu života a snížení prožitku štěstí často prožívají lidé středního věku. Nevyhýbá se však ani mladším generacím. Důvody bývají různé, například jste dlouho ve stejné práci, kterou nechcete měnit, přestože vám už nedává smysl. V práci nemůžete realizovat svůj potenciál, děti odcházejí z domova, odcizili jste se partnerovi.

Vyzkoušejte journaling a imaginaci

Štěstí, smysl života a spokojenost se nedají tak úplně naplánovat. Můžeme jim ale připravit půdu a do ní zasadit semínka, o která budeme pečovat a necháme je růst.

Co je pro vás smysluplná činnost? Vezmete si větu s otevřeným koncem, například: „Moje silné stránky jsou …“, „Činnosti, při kterých pociťuji naplnění ...“, „Radost mi dělá ...“ a dejte si určitý čas, stačí 5 až 10 minut. Po stanovenou dobu si pište všechno, co vás k této větě napadne.

Můžete psát i o čemkoli jiném, co vám přijde na mysl. Snažte se nepřemýšlet, stačí jen psát. Nechte všechny své myšlenky proudit na papír. Pište, dokud neuplyne čas a opakujte tuto činnost aspoň dva týdny každý den. Možná budete překvapeni, na co všechno tímto způsobem přijdete a co si uvědomíte.

Nebo si najděte místo, kde můžete relaxovat a kde vás nic nerozptyluje. Pohodlně se posaďte. Rozhlédněte se kolem sebe a všímejte si toho, co vidíte. Věnujte pozornost barvám, tvarům odstínům světla. Zavřete oči a přeneste pozornost k tomu, co slyšíte, jaké cítíte vůně nebo pachy a jakou máte chuť v puse. Chvilku u každého vjemu zůstaňte.

Počítejte od deseti do jedné a pak si představte, že stojíte před vchodem do nádherné galerie plné obrazů. Vstupte do ní ve své mysli a prohlížejte si obrazy. Klaďte si stejné otázky jako v technice journaling. Zůstaňte v galerii 5 až 10 minut, potom otevřete oči a poznamenejte si, co vás napadlo. Doporučuji dělat každý den alespoň po dobu jednoho týdne.

Ať už chcete například zlepšit s někým vztah, najít si novou práci nebo koníček, které vás budou bavit, dávat vám smysl a naplňovat vás, je potřeba své nápady uvádět do reálného života. Prostě to zkuste. Možná za čas zjistíte, že to nebylo úplně ono, anebo naopak zažijte pocity štěstí.