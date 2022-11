S růstovým myšlením budete spokojenější a úspěšnější. Tipy, jak je získat

Když se něco nepovede podle našich představ, pokud tzv. „selžeme“, může to být bolestivé a může nám to bránit poučit se ze svých chyb. Neúspěch však také slouží jako mocný impuls k přijímání nových výzev. To, co si myslíme o sobě a našich schopnostech, rozhoduje o tom, jak jednáme a vedeme svůj život.

Pojmy fixed mindset (fixní myšlení) a growth mindset (růstové myšlení) zavedla Carol Dwecková, psycholožka z americké Stanford University. Její výzkumy ukazují, že máme tendenci podléhat jednomu z těchto dvou typů myšlení. Fixní myšlení vede k depresivním tendencím a neúspěchu. Naopak růstové myšlení ke spokojenosti a dobrým výsledkům.

Růstové vs. fixní myšlení

Lidé s fixním myšlením jsou omezeni vlastním přesvědčením, že každý člověk má svůj talent, schopnosti a inteligenci danou, a není možné je nijak zlepšit. Ani pílí, úsilím a vytrvalostí. Neúspěchy považují za potvrzení svých nedostatků a bojí se selhání.

Naopak člověk s růstovým myšlením se na věci dokáže dívat z různých úhlů pohledu. Inspiruje se a učí od druhých. Přijímá, že někteří jsou více talentovaní nebo mají vyšší inteligenci, zároveň ale věří, že řadu vlastností a schopností je možné rozvíjet a posilovat vlastní snahou a tvrdou prací. Takový člověk si užívá radost z procesu učení, hledá nové informace, vytváří nové strategie. Překážky a výzvy vnímá jako prostředek k rozvoji svých nových dovedností a ke svému růstu.

Tři tipy, jak nastartovat růstové myšlení:

1. Změňte způsob, jakým k sobě mluvíte

Radka Loja Psycholožka, lektorka a koučka, autorka knihy „Myšlení pod kontrolou“, „Emoce pod kontrolou“ a spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink a psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Když narazíme na těžké problémy nebo obtížné situace, způsob jejich interpretace a reakce na ně je založen na tom, jak sami komunikujeme vůči sobě. Mluvíte sami se sebou hezky nebo jste pod palbou sebekritiky?

Prvním krokem, který vede k růstovému myšlení, je změnit jazyk, kterým k sobě mluvíte. Přestat se frustrovat tím, že jste selhali a uvědomit si, že se z vlastních chyb můžete poučit a příště to zvládnete lépe. Místo „To nedokážu“ si řekněte „Chci to zkusit“. Do jazyka růstového myšlení nepatří věty „Nemůžu, nejsem dost dobrý, vzdávám to“, ale věty typu „Věřím si a zkusím to“.

2. Zaměřte se víc na proces než na výkon

Chcete získat místo ředitele ve firmě? Směřujte pozornost na vlastní rozvoj manažerských dovedností a leadershipu. Tento cíl nemusí být plně pod vaší kontrolou, ale učení se a rozvoj kompetencí máte ve svých rukou. Místo cíle vyhrát maraton si dejte závazek, že podáte co nejlepší výkon a trénujte denně, jen tak pro radost.

Dejte si každý den malý úkol, který vás posune o trošku dál k tomu, co chcete dokázat. Pamatujte si, že cesta je také cíl a je důležité si ji aspoň trochu užít než protrpět.

3. Neúspěch v podstatě neexistuje

Nastavte svou mysl tak, abyste se dívali na neúspěch a selhání jako na zpětnou vazbu a impuls k učení a růstu. Když přijmete, že neúspěch není ostuda a prokázaní vlastní neschopnosti a nekompetence, otevřou se vám v životě možnosti, o kterých se vám dosud ani nesnilo.

Naučte se nové způsoby myšlení, komunikace, objevte nové strategie, vymyslete jiný plán a změňte své chování. Uvidíte, že začnete dostávat to, co si přejete.