Nedaří se vám splnit novoroční předsevzetí? Zkuste to letos jinak

Udělám si na sebe více času. Budu každý den sportovat. Významně zlepším vztahy s kolegy na pracovišti. Pokud jsou vaše předsevzetí v této formě, je velmi pravděpodobné, že se nesplní.

Nejčastějším důvodem pro nesplnění novoročních předsevzetí totiž bývá, že jsou formulovány vágně, neurčitě. Někdy jsou naše cíle příliš náročné (jako např. budu každý den sportovat), nebo podobné změny sami nechceme, ale chce je po nás šéf v práci či partnerka. Často je na vině slabá vůle, pohodlnost, nízká sebedůvěra a strach ze selhání. Anebo v záplavě povinností zapomeneme, co jsme si vlastně předsevzali..

Přeformulujte si předsevzetí do podoby cílů. Odpovězte si na jednoduché otázky: Co pro vás konkrétně znamená mít na sebe víc času? Chcete chodit dvakrát za měsíc do divadla nebo jezdit pětkrát za rok na relaxační víkend? Jaký sport máte na mysli? Chodit do práce pěšky? Běhat po schodech místo jízdy výtahem? Nebo něco jiného? Jak poznáte, že se vaše vztahy s kolegy zlepšili? Jak, kdy a co pro to konkrétně uděláte?

Zkuste si nakreslit svou životní mapu. Pomáhá směřovat jak vlastní život, tak uskutečňovat firemní vize. Slouží k orientaci a rozhodování během roku a neustále vám připomíná, kam se chcete dostat.

Jak na životní mapu

Vezměte si velký papír, barevné tužky a nakreslete si základní schéma podle obrázku. Potom si ujasněte své hodnoty, cíle, motivace a priority pro následující rok. Odpovídejte si u toho na otázky.

Životní mapa

Jaké jsou vaše hodnoty? Je to např. svoboda, láska, rodina, partnerství, práce, zdraví, klid, majetek? Napište si přibližně 20 různých hodnot. Potom si představte, že se poloviny z nich musíte vzdát, takže 10 jich vyškrtněte. A teď ze zbylých 10 položek vyřaďte ještě 5, takže vám zůstane 5 hodnot. Ty seřaďte podle pořadí důležitosti.

Jaké jsou vaše cíle? Čeho chcete dosáhnout? Co vám dělá radost? Jak to ovlivní vás a vaše okolí? Co vlastně chcete? U cílů postupujte podobně jako u hodnot. Nejprve si napište okolo 20 různých cílů, potom jich 10 vyškrtněte a ze zbylých 10 ještě dalších pět. Vaše cíle musí být konkrétní, měřitelné a časově ohraničené, abyste poznali, že jste jich dosáhli.

Radka Loja Radka Loja Psycholožka, lektorka a koučka, autorka knihy „Emoce pod kontrolou“ a „Myšlení pod kontrolou“, spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink a psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Jaká je vaše motivace pro to, čeho chcete dosáhnout? Buďte k sobě upřímní. Ke svým pěti cílům napište, proč jich chcete dosáhnout, co z toho budete mít a co se stane, když cíle nedosáhnete?

Jaké jsou vaše priority? Jaké konkrétní dílčí kroky potřebujete udělat, abyste dosáhli svých cílů? Do každé kategorie píšete maximálně 5 klíčových slov nebo slovních spojení, protože ve větším množství by se to nejdůležitější mohlo ztratit. Některé body můžete ještě podrobněji rozpracovat, např. do diáře.

Teď, když máte napsané základní kategorie, podívejte se, jestli jsou ve vzájemném souladu. Pokud základní témata nespolupracují, je obtížné dosáhnout čehokoli. Nesoulad se objeví například, pokud budete mít ve svých cílech „založení firmy“, a jako nejvyšší hodnotu „odpočinek“.

Nakonec mapu vyvěste na viditelné místo, ať ji máte stále na očích. K jednotlivým hodnotám, cílům, motivacím a prioritám si můžete nalepit fotografie nebo nakreslit obrázky. Pomůže vám při různých rozhodováních. Budete ji podvědomě neustále vnímat a připomínat si, co skutečně chcete.

V případě potřeby můžete svou mapu kdykoli překreslit. Na každé cestě je spousta překážek. Střídají se úspěchy a neúspěchy. Je potřeba vydržet a případně nalézt odbočky, jak se dostat k tomu, co jste si předsevzali.