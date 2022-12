Time management: Řízením času řídíte svůj vlastní život

Dokážete si najít čas na to, co opravdu chcete dělat? Máte jasně stanovené cíle a znáte klíčové kroky pro jejich dosažení? Určujete si jednoznačně priority a plánujete svůj čas? Máte pod kontrolou rušivé elementy a časožrouty? Cítíte se většinou vyrovnaně a máte pocit, že vedete vyvážený život?

Pokud na většinu otázek odpovíte ne, možná byste měli na řízení svého času trochu zapracovat.

Začněte nastavením cílů

Nejprve si ujasněte, jakých cílů chcete dosáhnout v základních oblastech svého života, jako jsou vztahy, práce, zdraví, sport, peníze a osobní rozvoj. Tyto cíle jsou dlouhodobé, protože chvíli trvá, než se k nim dopracujete.

Potom si určete cíle nebo spíše úkoly, na každý den, týden a měsíc. Toto jsou krátkodobé cíle a musí být v souladu s těmi dlouhodobými. Jinak se může stát, že svůj čas a energii ztratíte na nedůležitých činnostech a na věci, na kterých vám záleží, už vám nezbude prostor.

Cíle by měly být jasně formulované ve tvaru co chcete (ne, co nechcete), dosažitelné, to znamená, že si je dokážete představit, a měřitelné, takže poznáte, že tam jste. Chcete mít na sebe více času? Je potřeba si přesně říct co to pro vás znamená. Chodit dvakrát měsíčně do divadla nebo na masáž či si každý večer číst? Takový cíl si už dokážete představit a naplánovat.

Cíle je ideální si napsat a vyvěsit na viditelné místo. Jinak se může stát, že zapomenete, co jste vlastně chtěli. Na cíle potřebujete zaměřit svoji pozornost.

Každý den si stanovujte priority

Každému úkolu, který vás čeká, si přiřaďte prioritu v souladu s vašimi cíli. Můžete k tomu využít známou Eisenhowerovu matici. Priority se dělí na důležité, nedůležité, naléhavé a nenaléhavé.

Eisenhowerova matice

Vše, co máte v kategorii I, je potřeba vyřídit co nejdříve, což bývá obvykle spojeno se stresem a časovým tlakem. Úkoly z kategorie III se snažte co nejvíce delegovat nebo je rovnou odmítněte. V kategorii IV většinou najdete časožrouty, záležitosti, které nejsou naléhavé a téměř nic vám nedají, ty doporučuji co nejvíce eliminovat.

Z hlediska řízení času a dosahování cílů je nejdůležitější kategorie II. Patří sem úkoly, které nemusejí být vykonány hned, ale pokud se na ně vykašlete, pravděpodobně nikdy nedosáhnete toho, co jste si předsevzali. Například příprava na pracovní jednání, učení, prevence zdraví atd. Pokud tyto úkoly budete odsunovat, jednoho dne se stanou urgentní a přesunou se do kategorie I, kde čeká stres a tlak.

Rada na závěr

Radka Loja Radka Loja Psycholožka, lektorka a koučka.

Autorka knihy „Emoce pod kontrolou“ a „Myšlení pod kontrolou“, spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink a psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Držte směr. Na každé cestě se vyskytují překážky a občas si potřebujete odpočinout. Nebuďte na sebe krutí. Pokud si dáte chvíli pauzu, začněte znovu. Nevadí, když cíle dosáhnete o trochu později. Váš cíl ztroskotá pouze tehdy, když to úplně vzdáte.

V boji s perfekcionismem pomáhá Paretovo pravidlo 80/20, které říká, že

20 procent úsilí přináší 80 procent výsledku. Co uděláte navíc, je spíše mrhání časem a energií. Tedy například 20 procent naučeného klíčového učiva přináší 80procentní úspěch u zkoušky. Toto pravidlo samozřejmě neplatí stoprocentně ale pokud jste v časovém presu a nejde vám o dokonalost, tak ho v klidu použijte.

Sedm tipů pro efektivní řízení času