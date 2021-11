Nákup pro sebe zaplatil firemní kartou, může dostat okamžitou výpověď

Služební karty nejsou doménou už jen manažerů velkých zahraničních firem. Stále víc je používají i zaměstnanci malých a střední podniků. V Česku tak funguje už přes 1,5 milionu těchto karet. Pro některé zaměstnance jsou však lákadlem, jak si přilepšit do vlastní kapsy. Někteří však zneužijí kartu, aniž by si to uvědomili.