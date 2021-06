Nebojte se platby kartou. Jaké zásady přitom dodržovat

Když si šedesátiletý Jiří z Prahy objednává zboží přes internet, obvykle volí platbu dobírkou. Jenže u některých prodejců to nejde, protože tuto možnost nenabízejí.

„Nedávno jsem nakupoval v jednom internetovém obchodě, zaregistroval se a zvolil platbu kartou online. Poprvé vše proběhlo standardně i s ověřovací SMS od mé banky,“ vypráví pan Jiří.

Při druhém nákupu ho však čekalo překvapení. „Zvolil jsem opět platbu kartou a čekal, že se mi objeví platební brána. Místo toho mi rovnou na obrazovce vyskočila hláška, že je objednávka přijata a také automaticky zaplacena. Účet si pamatoval veškeré údaje z mé karty. Zřejmě jsem to při prvním nákupu nevědomky potvrdil. Teď se obávám, zda je obchod dostatečně chráněn před hackery,“ říká pan Jiří.

Podle Samuela Huby z firmy Shoptet, která se zabývá zakládáním, pronajímáním a správou e-shopů, je nedostatečná ostražitost jednou z nejčastějších chyb, jichž se při nákupech na webu zákazníci dopouštějí.

„Omylem zakliknou něco, co nechtěli,“ vysvětluje Samuel Huba. Pan Jiří si podle něj nemusí zoufat. „Určitě tuto možnost může zase ve svém zákaznickém účtu zrušit. Jde o to, to tam najít,“ podotýká Samuel Huba.

Obchody bývají chráněny dobře

České e-shopy jsou podle jeho zkušeností chráněny dobře. Navíc útoky hackerů na ně jsou okrajovou záležitostí. Hackery obyčejně zajímají jen velké instituce, jako jsou banky či státní úřady. Přesto není dobré jim svou nepozorností „pomáhat“. „V případě útoku bývá chyba v příliš slabém hesle, ať už ze strany e-shopu, nebo daného zákazníka. Je-li heslo slabé, pak ani ta nejlepší technologie před útokem neochrání,“ varuje Samuel Huba.

Na co dalšího se při nákupu zaměřit? Začíná to už výběrem obchodu. Nejdřív si zjistěte, kdo e-shop vlastní a do jaké míry majitel sdílí informace o sobě se zákazníky. „Platí, že čím jsou tyto údaje transparentnější, tím je jistější, že nejde o podvod. Chybět by nemělo kontaktní telefonní číslo, e-mail, adresa,“ podotýká Samuel Huba.

Není od věci si daný e-shop „vygooglit“, protože kdyby šlo o nějaký podvod, nebudete prvním zákazníkem, který naletěl, a na internetu o tom něco bude. Pokud jde o placení, je nejbezpečnější platba kartou. Platební bránu totiž poskytují banky a ty si dávají moc dobrý pozor na to, komu ji svěří, a e-shop si řádně prověřují.

„Je to rozhodně bezpečnější než e-shopy, kde vidíte jen platby pay palem, bitcoinem a podobně, těch bych se bál. Tradiční platby kartou, dobírkou, převodem jsou předpokladem toho, že daný e-shop je v pořádku,“ dodává Samuel Huba.