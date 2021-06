Pozor u cestovních pojištění: covid ani karanténu často nepokryjí

Onemocnět covidem nebo se dostat do nařízené karantény, to se dnes může stát snadno. I na dovolené v zahraničí. Aby o vás bylo v takovém případě postaráno, je dobré si sjednat cestovní pojištění. Dejte ovšem pozor na to, jaké si zvolíte. S tím základním byste totiž v mnoha případech nemuseli uspět.