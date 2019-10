Jste v důchodu a máte dluhy? Oddlužením se jich můžete zbavit už za tři roky

Je vám už dost let na to, abyste se zatěžovali přízemními starostmi? A že máte nějakou tu exekuci, vám vrásky nepřidělává? Možná, pokud nemáte rodinu. Jestli ale máte děti, uvědomte si, že jednou budou vaše dluhy řešit ony, pokud se rovnou nezřeknou dědictví.

Exekuce v číslech Podle údajů Exekutorské komory je 72 905 lidí nad 65 let v exekuci, celkem je na ně uvaleno 310 352 exekucí, tedy v průměru 4,3 exekuce na jednoho dlužníka.

Odpovědné však je, vyrovnat své závazky sám. Jsou-li tak vysoké, že je nedokážete splatit celé, můžete uvažovat o takzvané insolvenci oddlužením. Ta má od letošního června nové podmínky. Insolvence je otevřena i seniorům a na rozdíl od mladších lidí je pro ně jen tříletá. Ty tři roky však nejsou jednoduché.

Prodá se majetek

Nejprve úřady provedou takzvané zpeněžení majetkové podstaty. Prostě prodají to, co vlastníte. Nemusíte se však bát, že byste zůstali s holýma rukama na ulici – prodávají se jen věci nadstandardní, nikoli obvyklé vybavení domácnosti. Přijít tak můžete o obrazy, luxusní domácí kino či porsche v garáži, nikoli však o obyčejnou ledničku, pračku či letitou škodovku, kterou jezdíte k doktorovi. Navíc je třeba, aby prodej nebyl samoúčelný – předpokládaná cena musí být dostatečně vysoká na to, aby z ní insolvenční správce mohl zaplatit nejen náklady na prodej a svou odměnu, ale také poslat peníze věřitelům.

Komplikovanější situace je u nemovitostí. I dům nad hlavou vám mohou prodat. Chystá se sice nařízení vlády, které bude domy a byty do určité hodnoty před zpeněžením ochraňovat, ale rozhodně to nelze brát jako generální pardon pro nemovitosti. Záležet bude na velikosti a kupní ceně za metr čtvereční v daném okrese. To se však týká jen nemovitostí, na kterých nevázne zástavní právo. Pokud je dům zastaven bance, ta ho může v případě neplacení úvěru zpeněžit bez ohledu na vládní nařízení.

Na živobytí zbude opravdu málo

Z penze, případně z toho, co si vydělají navíc, lidem v insolvenci zbude jen takzvané nezabavitelné minimum. Zbytek pošle správa sociálního zabezpečení (případně zaměstnavatel) takzvanému insolvenčnímu správci. Ten si pro sebe nechá poplatek 1 089 korun měsíčně v případě jednotlivce či 1 634 korun při oddlužení manželů a zbytek přerozdělí věřitelům. Onen zbytek pak musí být alespoň stejně vysoký jako odměna insolvenčnímu správci. Toho si nevybíráte, je vám přidělen.

Nezabavitelné minimum není vysoké, záleží na tom, kolik vás je v domácnosti – viz tabulka. Důležité je uvědomit si, že i když si půjdete přivydělat, nezůstane vám víc – všechny peníze nad uvedené minimum půjdou věřitelům. Předtím než o oddlužení požádáte, byste si proto měli udělat rozpočet. Do nezabavitelné částky se musí vejít všechny vaše výdaje.

Nezabavitelná částka při oddlužení Příjem rodiny jen dlužník Nezabavitelná částka 10 000 Kč 7 620 Kč 15 000 Kč 9 286 Kč

20 000 Kč 10 954 Kč

nad 26 000 Kč

12 859 Kč * Příjem rodiny dlužník + 1

(u seniorů nejčastěji manžel/ka)

10 000 Kč 8 692 Kč 15 000 Kč 10 358 Kč

20 000 Kč 12 024 Kč

nad 28 000 Kč 14 466 Kč * * nejvyšší možná částka čistého, která domácnosti zbude



Příklad Muž má penzi 13 050 korun, žije sám, má dluhy ve výši 280 000 Kč. Žádá o oddlužení. nezabavitelná částka: 8 636 Kč

na splátky zbývá: 4 414 Kč

z toho odměna insolvenčnímu správci: 1 089 Kč

věřitelům se tak rozdělí: 3 325 Kč

za tři roky splatí 119 700 Kč = 42,75% původního dluhu. Oddlužení by mu mělo vyjít.

Kdy to všechno skončí?

Insolvence může skončit ve třech případech:



pokud jste zcela splatili svůj dluh

jestliže jste během tří let uhradili více než 60 procent závazků

když jste jako senioři spláceli tři roky a vynaložili přitom veškeré úsilí, které po vás bylo možné spravedlivě požadovat; u mladších lidí je toto období pětileté.



O výsledném oddlužení bude na závěr rozhodovat soud.

Dříve platila podmínka, že dlužník musel splatit věřitelům alespoň 30 procent dluhu. Nově takto přesně částka stanovena není. Fígl je v onom obratu „vynaložil veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat“. Zde bude soud zohledňovat například zdravotní stav, možnost přivydělat si apod.

Žádat nemůžete sami

Máte dluhy a tvrdé podmínky insolvence vás neodradily? Ke zpracování žádosti budete potřebovat rozpočet výdajů, potvrzení o příjmech (vydá správa sociálního zabezpečení, případně zaměstnavatel) a samozřejmě doklady totožnosti.

Žádost nemůžete vyplnit sami, musíte si najmout advokáta nebo akreditovanou organizaci. Pak už jen čekáte na rozhodnutí soudu, který se vyjádří obvykle během tří až čtyř měsíců. V té době však máte relativní klid – už podáním žádosti se pozastavují případné probíhající exekuce.