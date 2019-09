Chcete jít do předdůchodu? Můžete, pokud na něj ovšem máte našetřeno

ilustrační snímek

Než půjdete žádat o penzi, nechte si od správy sociálního zabezpečení poslat výpis dob pojištění, které u vás evidují. Udělejte to zejména v případě, že byl váš pracovní život pestrý – často jste měnili zaměstnavatele, chodili po brigádách. To jsou totiž situace, kde se mohl nějaký týden či měsíc práce někam „zatoulat“. A kvůli tomu byste mohli přijít o peníze – vypočetli by vám nižší důchod. Chybí-li některé doby pojištění, sežeňte co nejvíce náhradních dokladů: mohou to být potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, výplatnice, ale i svědecká prohlášení někdejších spolupracovníků.

K žádosti o penzi budete potřebovat:

* občanský průkaz

* doklady o studiu

* doklady o vojenské službě

* doklady o výchově dětí

* doklady o zaměstnání v cizině

* potvrzení zaměstnavatele o náhradách mzdy za pracovní úraz (nemoc z povolání)

* tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“ potvrzený bankou (v případě, že chcete penzi posílat na konto)

Na odpočinek můžete jít v podstatě kdykoli. Ale počítejte s tím, že si budete sami platit zdravotní pojištění, budete muset mít naspořeno na živobytí a léta předčasného odchodu z práce vám nijak nepomohou při výpočtu budoucího starobního důchodu. Takže jestli nejste superbohatí, vyplatí se využít legálních způsobů, jak si penzi přiblížit. Jde to však nejdříve pět let před dosažením důchodového věku.

Předčasný důchod

Do předčasného důchodu můžete nastoupit až ve chvíli, kdy už vám bylo šedesát let. Jestli je váš důchodový věk 63 let a výš, můžete v něm být až pět let; je-li nižší, je pro vás určen předčasný důchod maximálně tříletý. V každém případě platí, že musíte mít pojištěno minimálně 35 let.

Předčasný důchod je nižší, než kdybyste se dočkali penze řádné. A nižší také zůstane, krácení je trvalé. Ono snížení se počítá procentuálně za každých 90 dní, o které jdete do důchodu dříve. A čím dřív odcházíte, tím je ono procento vyšší. Takže desetitisícová penze se při odchodu o rok dříve sníží o necelou pětistovku, u pěti let o 3 400 korun. Měsíčně.

Jestliže pobíráte předčasný důchod, nemůžete zároveň nastoupit naplno do zaměstnání. To je možné, jen pokud budete pracovat na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 tisíc korun či v zaměstnání malého rozsahu s příjmem do 2 500 korun za měsíc. Můžete také podnikat, ale jen s tak malými příjmy, abyste se nestali plátci důchodového pojištění – v roce 2019 je hranice 78 476 korun za rok.



VÝHODA: Nemusíte mít předem nic naspořeno.

NEVÝHODA: Krácení penze je nevratné, dosažením důchodového věku se nepřepočítává.

Předdůchod

Můžete ho také využít až pět let předem. Jen se nepočítají z vašeho skutečného důchodového věku, ale z věku stejně starého muže, tedy bez ohledu na počet vychovaných dětí. Předdůchod si nemůžete moc rozmýšlet – musí trvat alespoň dva roky.

Co je však hlavní: není to žádná dávka od státu, musíte si na něj sami předem naspořit v rámci doplňkového penzijního spoření (dříve penzijní připojištění). A částka, kterou musíte mít k dispozici, je předepsaná, nemůžete říct, že vám bude stačit méně peněz.

A ještě jedno pravidlo je omezující: ono spoření musí trvat alespoň pět let. Nelze tedy prodat dům, peníze šoupnout do penzijka a obratem požádat o předdůchod. Pro rok 2019 platí, že pro odchod do předdůchodu musíte mít naspořeno alespoň 9 368 korun na měsíc.

Celková částka tedy závisí na tom, na jak dlouho do předdůchodu půjdete:

2 roky – 224 832 Kč

3 roky – 337 248 Kč

4 roky – 449 664 Kč

5 roků – 562 080 Kč

Následný starobní důchod nebude procentuálně krácen, ale samozřejmě bude o něco nižší, protože získáte kratší dobu pojištění.



VÝHODA: V předdůchodu si můžete libovolně přivydělávat.

NEVÝHODA: Musíte předem alespoň pět let spořit.

Přesluhujete? Dostanete víc

Jestli naopak do penze nespěcháte a máte dost energie na další práci, nikdo vám nebrání. Odchod do důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru ani z vaší strany, ani ze strany zaměstnavatele. Můžete dál vydělávat a současně pobírat penzi.

Čtvrt roku práce po vzniku nároku na důchod vydá při výpočtu penze za jeden rok práce před dosažením důchodového věku. U důchodu 10 tisíc korun je to navýšení přibližně 200 korun měsíčně. Kdybyste se nakonec přece jen rozmysleli a místo vyššího důchodu se rozhodli pro ten standardní, můžete o penzi požádat i zpětně, a to až pět let. ČSSZ vám celou částku vyplatí najednou.