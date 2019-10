Supernabídka pouze pro vás a jen dnes? Dejte pozor, abyste nenaletěli

Lidé, kteří jsou dnes v penzi, už nemívají nepřekonatelný problém s ovládáním techniky: zkušeně používají počítač i chytrý telefon, pohybují se na sociálních sítích a s vnoučaty studujícími na druhém konci světa klábosí přes Messenger.

Jenže bývají důvěřiví. Nepočítají s tím, že by někdo zveřejnil vyloženě lživou nabídku. A už vůbec ne s tím, že by „ty internety“ ukazovaly takové nabídky speciálně jim. To jsou právě ta často zmiňovaná „velká data“. Ačkoli nikdo necílí reklamou konkrétně na pana Nováka z Horní Dolní, míří na určitou sociální skupinu a pana Nováka do ní podle chování na internetu umí zařadit. Ten pak dostává nabídky víceméně šité na míru. U starších lidí jsou nejčastěji na:

zázračné prostředky, po kterých přestanou bolet artrotická kolena

naslouchátka, umožňující slyšet zase jako v mládí

kapky do očí, díky kterým zvládnou číst příbalové letáky u léků bez brýlí

sbírkové mince a plakety, které jsou údajně jedinečnou investiční příležitostí

zlaté šperky pro vnoučata za supervýhodnou cenu

pojištění, aby budoucí pozůstalí neměli výdaje s pohřbem.

Jak poznáte podvodnou nabídku?

Snahou podvodníků je získat hodně peněz za málo práce, takže často volí jednoduché cesty. A mnohdy (ale ne vždy) dělají chyby. Když si na ně dáte pozor, máte šanci nenaletět.

1. Exkluzivně pro vás a jen nyní

Tomu, že by nabídka patřila opravdu jen vám jmenovitě, už asi dnes nikdo nevěří. Co když je to však opravdu posledních 10 kusů zázračného krému? Na straně monitoru je počítadlo a číslice právě přeskočila na devítku! A akce platí jen dnes, 7.října 2019! Vždyť je to tam tak napsané – červené na zeleném velkým písmem uprostřed obrazovky.

Je to jen technický trik, když se přihlásíte zítra, bude tam zítřejší datum. A počítadlo zase přeskočí z desítky na devítku.

2. Krkolomný překlad

Zdá se vám ta čeština nějaká divná? Slibuje vám pán v obleku „11 400 korun každý měsíčně, nemusíte znát investovat“? To, že je na dalším snímku v super bouráku, na který si vydělal snadným investováním za tři měsíce, to nic neznamená. Obchodník, který se rozhodne prodávat cokoli v Česku a přitom se spolehne jen na strojový překlad z Googlu, si nezaslouží vaše peníze.

A divné by se vám měly zdát i ty sliby – nebo vy byste někomu vypláceli peníze jen za to, že bude klikat na plus nebo na minus v jakési tabulce na internetu? Takhle investování nefunguje.

3. Chvála bez informace o ceně

Přesvědčuje vás pan doktor, jehož jméno je ověnčeno tituly ze všech stran, že tento lék je jedinečný? Velké farmaceutické firmy ho ale nechtějí prodávat, aby nepřišly o své dosavadní zisky? Čtete už třetí stránku toho, jak je věc úžasná, jak vám pomůže během tří týdnů? A stále nevíte, co za to? Jestli se k ceně dostanete až po prokliknutí tlačítka Objednat, rozhodně dál nepokračujte. Koupili byste si další z nefunkčních preparátů. A když budete mít štěstí, mohl by být i neškodný.

4. Recenze a doporučení jiných

Pod nabídkou se na vás valí pochvalná doporučení předchozích zákazníků a vy si říkáte, že to nemůže být špatné, když to tolika lidem pomohlo.

Klidně se ovšem může stát, že Petra Nováková je černoška. Ale není divné, že Anna Dvořáková o pár řádků níže je evidentně Asijka? A Karel Doležal nejspíš Mexičan? Fotografie doporučujících se běžně kradou na internetu a přidávají se k nim jména obvyklá v dané zemi. Jen mnohé filuty ze zahraničí prostě nenapadlo, že u nás není soužití s jinými národnostmi tak tradiční, aby většina jejich příslušníků měla typicky česká jména.

Zkuste si kouzlo: uložte si jednu z fotek Anny Dvořákové do počítače jako obrázek. Otevřete Google, klikněte na vyhledávač obrázků a zkopírovaný obrázek tam vložte. Kolikrát asi vyhledávač stejnou fotku najde? A ta rozesmátá slečna se pokaždé jmenuje jinak!

Trik s obrázkem můžete zkusit i na doporučujícího pana doktora. Nebo se podívat, jestli klinika, ve které údajně pracuje, opravdu existuje, případně jestli v ní působí lékař toho jména.

5. Sleva, když chcete odejít

Zdá se vám to všechno divné, rozhodli jste se webovou stránku opustit a vtom na vás vyskočí nové okno a slibuje slevu? Aha, takže věc, která až dosud stála 2 880 korun, je nyní za dvě stovky? A stále se někomu vyplatí vám ji prodat? Pamatujte, že vždy, když nějaká cena vypadá neskutečně, dá se předpokládat, že opravdu neskutečná je.

Obchodníka si ještě prověřte



Nic z výše uvedeného vám na stránkách obchodníka není podezřelé, jste rozhodnuti obchod uzavřít? Ještě poslední ověření: