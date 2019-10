Nevystačíte s penzí? Zkuste požádat o peníze od státu

ilustrační snímek

1. Příspěvek na bydlení

Šanci jej získat mají lidé s nízkými příjmy, kteří mají trvalé bydliště ve vlastním nebo nájemním bytě a současně na bydlení vydají více než 30 procent čistých příjmů (v Praze 35 procent). Nelze však počítat s tím, že si pronajmete luxusní byt u Staroměstského náměstí a stát vám na něj bude doplácet – bydlení musí odpovídat stanoveným normativům. Ty vycházejí z počtu lidí žijících v domácnosti, z typu bydlení a z lokality. Vyšší normativy jsou ve velkých městech.

Žádat můžete na úřadu práce, kromě osobních dokumentů je potřeba donést nájemní smlouvu či doklad o vlastnictví nemovitosti, potvrzení o výši příjmů (všech lidí, kteří jsou v domácnosti trvale hlášeni) a také o výši nákladů spojených s bydlením.

Příklad výše dávky:

Manželé v důchodovém věku žijí v nájemním bytě v Plzni. Nájemné a další služby spojené s bydlením je přijdou na 12 000 korun za měsíc. Příjmy domácnosti činí 26 000 korun. Normativní náklady na bydlení jsou v jejich případě 9 129 korun. 30 procent jejich příjmů je 26 000 x 0,30 = 7 800 korun. Bydlení je ale stojí 12 000, oni však mohou žádat o doplatek nejvýše do normativní hranice. Mohou chtít od státu 9 129 – 7 800 = 1 329 korun.

2. Příspěvek na péči

Je určen lidem, kteří kvůli špatnému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutých peněz pak mohou tuto podporu zaplatit – asistenta sociální péče, zdravotnické či sociální zařízení nebo někoho z blízkých. O peníze se žádá na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, vyprazdňování, péče o zdraví, osobní aktivity a starost o domácnost. Automaticky neznamená, že kdo je starý, je závislý.

Příklad výše dávky:

Pro lidi starší 18 let je příspěvek na kalendářní měsíc:

stupeň I (lehká závislost) – 880 Kč

stupeň II (středně těžká závislost) – 4 400 Kč

stupeň III (těžká závislost) u těch, kdo ne/využívají pobytové sociální služby – 12 800/8 800 Kč

stupeň IV (úplná závislost) u těch, kdo ne/využívají pobytové sociální služby – 19 200/13 200 Kč

3. Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Pokud máte dlouhodobé zdravotní problémy, můžete na obecním úřadě obce s rozšířenou působností požádat o jednorázový příspěvek na opatření zdravotních pomůcek, na úpravu bytu, na zakoupení či provoz motorového vozidla, na individuální dopravu.

Příklad výše dávky:

Příspěvky náleží například lidem s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří se pravidelně musí dopravovat do zdravotnického zařízení – až 550 korun měsíčně.

U příspěvku na zvláštní pomůcku se hledí i na příjem domácnosti: u pomůcky do 10 000 korun musí být nižší než osminásobek životního minima. U samostatně žijícího penzisty to je 27 280 korun – většina starobních důchodců se do tohoto limitu pohodlně vejde.

Stát přitom počítá se spoluúčastí postiženého 10 procent, minimálně 1 000 korun. Maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla je 100 000 až 200 000 korun, se zvyšujícím se příjmem se snižuje.

4. Mimořádná okamžitá pomoc

To je opravdu krizová dávka. Lze ji poskytnout v případě živelné pohromy nebo pokud potřebujete rychle peníze na odvrácení nějakého problému, který by mohl způsobit zdravotní újmu – například když se vám rozbije lednice, vy nemáte na opravu a není v parném létě kde uchovávat jídlo.

O tom, zda příspěvek dostanete a v jaké výši, rozhodnou úředníci podle konkrétního případu a vašich majetkových a sociálních poměrů. Dávku je možné v kalendářním roce vyplatit i opakovaně.