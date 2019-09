Jaké příspěvky lze získat pro děti od zdravotních pojišťoven

Peníze lze získat na školní ozdravné pobyty, ale například i na členské příspěvky do sportovních klubů. U těch bývá podmínkou pravidelnost, takže pojišťovna přispěje třeba na poplatek do kroužku míčových her, nikoli však na jednorázové vstupné do fitness centra. „Příspěvkem na pravidelné pohybové aktivity dlouhodobého charakteru chceme podpořit rozvoj dětí a prevenci kardiovaskulárních onemocnění,“ vysvětluje Jana Sixtová z tiskového oddělení VZP.



Dříve oblíbené příspěvky na bezpečnostní pomůcky, jako jsou například přilby na kolo, už pojišťovny tolik nevyužívají, v nabídce má pětistovku ročně na jejich úhradu Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Česká průmyslová ZP. A například Vojenská zdravotní pojišťovna hlásí, že o jejich znovuzavedení uvažuje právě od příštího roku.

ZP Ministerstva vnitra ČR zajistila u obchodních partnerů slevu až 10 procent na dětské ochranné pomůcky. Limit na čerpání podpory pro děti „bez diagnózy“, tedy na prevenci, zdravý životní styl a očkování, se pohybuje kolem 500 až 1 000 korun ročně, ale třeba právě u ZP Ministerstva vnitra ČR mohou rodiče ten svůj příspěvek věnovat dítěti a čerpat pro ně až dva tisíce. K získání příspěvku je potřeba doklad o zaplacení, žádost a v některých případech i doporučení ošetřujícího lékaře. Vždy je dobré informovat se předem, co přesně pojišťovna vyžaduje.

Jestli vaše pojišťovna vhodný příspěvek dětem nenabízí, můžete ji změnit. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně musíte podat do konce září tak, aby ji pojišťovna do pondělí 30. září obdržela. Je na to formulář, který získáte buď v pobočce pojišťovny, nebo na jejích webových stránkách. Staré pojišťovně nic oznamovat nemusíte. Změna pak bude platit od 1. ledna 2020. Přestoupit můžete kamkoliv, pojišťovny jsou otevřené všem, byť mají třeba v názvu Vojenská či Zaměstnanecká.



Přechod jinam si dobře rozmyslete, žádat o další lze nejdříve za 12 měsíců. Změnové termíny jsou přitom dva – od 1. ledna a od 1. července každého roku s tím, že přihlášku k nové pojišťovně musíte odevzdat minimálně tři měsíce předem. Za děti do 18 let podávají žádost jejich zákonní zástupci. Pokud o přechod k jinému ústavu žádá student starší 18 let, bude muset k přihlášce doložit i potvrzení o studiu.

Prolistujte si, co lze využít pro děti u jednotlivých zdravotních pojišťoven. Pojišťovny jsme seřadili podle počtu klientů.