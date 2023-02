Osobnost a charakter: v čem se liší povahové a morální vlastnosti lidí

To, jak reagujeme, uvažujeme a jednáme, závisí na našich osobnostních vlastnostech a charakterových rysech. Ty prvé jsou převážně vrozené. Ty druhé jsou plodem naší výchovy, prostředí i kultury, ve které žijeme. Jsou však i výsledkem našeho rozhodnutí. Co tvoří osobnost a co je podstatou charakteru lidí, vysvětluje psycholog Jan Urban.