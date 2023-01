Nájemníci, kteří nebudou mít na energie, způsobí problémy i majitelům bytů

Velká část majitelů nemovitostí má i v případě pronájmu energie napsané přímo na sebe, chce mít jistotu, že vše bude řádně a včas uhrazeno. U krátkodobých pronájmů je to jistě nejlepší varianta.

Platba za energie od nájemníka se pak dá řešit v podstatě dvěma způsoby. Je například možné sjednat, že náklady na poskytované služby budou hrazeny v podobě pevné paušální částky. Dokonce je lze spojit i s nájemným do jedné celkové částky. Výhodou je, že odpadají starosti s vyúčtováním.

„Tento způsob ovšem zvláště dnes nedoporučuji, může být pro pronajímatele velmi nevýhodný. Nájemce by nic nemotivovalo k úsporné spotřebě, protože jeho náklady by byly pořád stejné, naopak náklady majitele bytu či domu by mohly být i mnohonásobně vyšší,“ upozorňuje advokát Pavel Strnad.

Jestliže jste si s nájemcem sjednali zálohové platby a váš dodavatel už vám oznámil zvýšení cen za energie nebo už dokonce zvedl zálohy, je nejvyšší čas dohodnout se i s nájemcem. I podle zákona může být výše záloh během trvání nájmu upravována, a to v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů (zejména změny rozsahu nebo kvality služby).

Pavel Strnad Pavel Strnad Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Studoval na Universitá La Sapienza v Římě a The John Marshall Law School v Chicagu.

Je vedoucím advokátem a zakladatelem AK Polverini Strnad.

Specializuje se na právo nemovitostí včetně bankovního financování a insolvenčního práva.

Spolupracuje se společností Právní Ochrana Majetku – P.O.M. s. r. o.

„Změnu výše záloh je třeba nájemci řádně písemně oznámit a odůvodnit, jinak k úpravě nedojde. Změna pak platí nejdříve od prvního dne následujícího měsíce,“ upřesňuje advokát a doporučuje nastavit zálohy v dostatečné výši, aby při závěrečném vyúčtování nevznikl nedoplatek, který by nájemce mohl zaskočit.

Energie hradí nájemník

U delších pronájmů mívá nájemce často energie přepsané na sebe. Sám nese náklady, tedy hradí zálohy i případné nedoplatky, pronajímatel se v tomto smyslu o nic nemusí starat.

Dluhy vymáhá příslušný dodavatel a když je nejhůř, prostě zákazníka lidově řečeno odstřihne. Jenže důsledky ponese i majitel bytu. Pokud bude chtít energie znovu připojit, bude muset nést náklady s tím spojené a pak je po bývalém nájemci vymáhat.

Ať už máte energie napsané na sebe, nebo na nájemníka, důležitá je nájemní smlouva. Měla by obsahovat ustanovení, která umožní její rychlé a efektivní ukončení a vystěhování nájemce v případě, že přestane platit.

„Krajní řešení – vystěhování neplatícího nájemce – totiž může trvat i roky, přitom majitel nemovitosti z ní nebude mít po celou dobu žádný příjem, naopak bude muset vynakládat další peněžní prostředky,“ shrnuje Pavel Strnad.