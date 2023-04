Desetitisícové nedoplatky za teplo jsou likvidační, zoufají si lidé v Lubech

Přibližně sto padesát obyvatel městských bytů kvůli tomu přišlo v pondělí před lubskou radnici, kde chtěli o problému diskutovat s vedením města. Vydali se i do samotné budovy radnice, kde právě zasedalo městské zastupitelstvo. Vzhledem k velikosti sálu se sem ale všichni nevešli.

„Tady před sebou mám vyúčtování s nedoplatkem 55 957 korun,“ ukazuje Kristýna Krišková, která žije v bytě 2+1 sama. „V říjnu to budou čtyři roky, co zde bydlím. V začátku jsem komplet za byt platila 4450 korun, teď už jsem na dvojnásobku. Samozřejmě bez elektriky. A teď navíc přišlo ještě vyúčtování nedoplatku,“ zoufá si.

Nechápe, jak je možné, že protopila devadesát tisíc korun za rok. „A to jsem šetřila,“ kroutí nevěřícně hlavou. „Ale i kdybych měla kohoutky na radiátorech naplno, tolik tepla přece nemůžu spotřebovat,“ pokračovala Krišková, která platí v současné době zálohu za topení zálohy kolem 3,5 tisíce korun.

Na to, aby zaplatila téměř šedesátitisícový nedoplatek podle svých slov nemá. „Budu žádat revizi,“ řekla.

Podobně je na tom třeba Petra Mračková, která za byt 1+1 doplácí 37 tisíc. „Nemám na to, bude mi muset pomoct přítel,“ svěřila se.

Nespokojený nájemník Martin Krajčík je odhodlaný dokonce podat trestní oznámení. „Jak tohle mohlo město dopustit? Nikdo nás o tom, že hrozí takové problémy, neinformoval,“ zlobí se muž, který dluží na teplu 33 tisíc korun.

„Lidé by se měli dozvědět, jak tato situace vznikla a kdo pochybil, hlavně ohledně komunikace. Protože správce bytů je město a to by si mělo tyto věci pohlídat. Znám lidi, kteří mají nyní doplácet i padesát tisíc korun, ale i víc. Pro řadu z nich to je téměř nemožné splatit,“ řekla Petra Šístková, jedna z nájemnic obecních bytů.

Město cenu tepla neovlivní

Starosta Lubů Vladimír Vorm ale míní, že město je v kauze nevinně, protože ovlivnit cenu tepla nemůže. „Všichni víme, jak se vyvíjel trh s energiemi. Město je v roli toho, kdo dostane od firmy vyúčtování za své byty, zaplatí ho a pak náklady rozúčtuje mezi nájemníky. Už v minulých letech byly na Lubské Kaloře kontroly Energetického regulačního úřadu a nezjistily pochybení. Vláda loni slibovala pomoc i teplárnám, ale dosud se tak nestalo. A zastropování cen plynu přišlo až od začátku letošního roku,“ uvedl starosta.

Připomněl, že lidé mohou do konce května podat odvolání a případně do konce srpna požádat o splátkový kalendář. Rovněž slíbil, že osloví představitele Lubské Kalory, která městu dodává teplo a teplou vodu, a požádá je, aby na společném jednání lidem vysoké doplatky a vše kolem vyúčtování podrobně vysvětlili.

Společnost Lubská Kalora, která ve městě vyrábí a dodává teplo do městských a dalších bytů, tvrdí, že musela nakupovat plyn za aktuální spotové ceny. „My nevytápíme jen Luby. Cena tepla kvůli cenám plynu v loňském roce ohromně narostla všude. My jsme o tom naše odběratele včas informovali, někteří na to reagovali tím, že zvýšili zálohy,“ vysvětlil jednatel Lubské Kalory Jaromír Brož.

Chtějí lidem vše vysvětlit

Takzvané proměnné náklady na nákup energií podle něj stouply v Lubech ze 4,5 milionu korun v roce 2021 na 16,2 milionů v roce 2022. „Z toho je 98 procent cena plynu. S tím se nedalo nic dělat. My jsme snížili vlastní náklady, odpisy a zastavili investice, aby ta cena dál nerostla, ale to samozřejmě ceny plynu nevyrovnalo,“ doplnil a připomněl, že kalkulovaná cena tepla navíc podléhá kontrole Energetického regulačního úřadu.

S návrhem starosty, aby se uskutečnilo v nejbližší době společné jednání, na kterém by nespokojeným nájemníkům vše vysvětlil, problém nemá. „Určitě se chceme setkat, ta situace není jednoduchá ani pro naši společnost. Navíc se už tři čtvrtě roku jedná o možné kompenzaci státu pro teplárny. Zatím ale bez výsledku. Pokud by se dotace schválily, pak by se odběratelům tyto peníze přeposlaly zpět,“ dodal.