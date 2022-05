Nájem opakovaně neplatí, v bytě nebydlí. Majitel do něj však nesmí

Zájem o nájmy stoupá. Pronajímatel si tak sice může více vybírat, kdo se do jeho nemovitosti nastěhuje, ale i tak by měl být velmi obezřetný, zejména co se týká nájemní smlouvy. Pokud v ní totiž chybějí některá ustanovení, může vystěhování neplatícího nájemníka trvat i roky.