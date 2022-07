KVÍZ: Může to být stres nebo pohoda. Umíte si užít dovolenou?

Už pár měsíců se těším a je to tady. Zítra máme odjet. Hlava ale říká: „Co když nestihneme letadlo? Co když píchneme pneumatiku? Co když si v horách zvrtnu kotník?“

Buďte v klidu. Jsou to jenom myšlenky, které generuje vaše hlava. Určitě nemusíte středeční tůru naplánovat do nejmenších detailů nebo předem uvažovat nad tím, jestli bude Dana stejně protivná jako vloni. Nepřemýšlejte nad katastrofickými scénáři.

Radka Loja Radka Loja Psycholožka, lektorka a koučka, autorka knihy „Emoce pod kontrolou“ a spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

V červnu vyšla její nová kniha „Myšlení pod kontrolou“.

Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink a psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Dovolená podporuje psychické a fyzické zdraví, snižuje chronický stres, dokáže posílit naše vazby s blízkými lidmi, a tím zvýšit osobní pohodu, pocit smyslu, sounáležitosti a bezpečí. Pokud si to ovšem dovolíte. Nepřipusťte, aby vás myšlenky vyčerpávaly a obíraly o energii. Naučte se přepínat. Ovládání myšlenek je dovednost, která vyžaduje trénink, ale jestliže se tuto techniku naučíte, vyplatí se vám.

Vyzkoušejte si test a zjistíte, jak jste na tom.

Test obsahuje 10 výroků a je to test pro zábavu. Rozhodněte se, jestli s výrokem spíše souhlasíte, nebo ne. A nad svou odpovědí zkuste popřemýšlet. Smyslem je projít si výroky a zhodnotit, jak to máte vy a případně uvažovat nad změnou. Z výsledku zjistíte, jak jste na tom v porovnání s ostatními (samozřejmě pokud odpovídali pravdivě).