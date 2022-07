Berete si na dovolenou notebook? Jak jsou na tom manažeři a šéfové

Daniel Abrahám si jako každý podnikatel udělal v práci systém. Běžně komunikuje přes maily a WhatsApp. Naproti tomu SMS má vyšší prioritu a telefonát znamená, že už skutečně něco hoří.

A jak to vypadá, když má dovolenou? „Když najdu na dovolené zmeškaný hovor od kolegů, vím, že musím volat zpátky. Nevolali by, pokud by to nebylo urgentní. A jedině pokud z telefonátu vyplyne potřeba mail pročíst, tak to udělám,“ říká majitel reklamní agentury Effe Prague.

Notebook má přibalený vždy s sebou. „Plánuji reálně dvanáct měsíců dopředu napevno. A stane se, že některý milník prostě padne do plánovaného volného času. Zeměkoule se nezastaví kvůli tomu, že chci být dva týdny s rodinou. Takže si jednoduše upravím program tak, abych byl na internetu disponibilní v konkrétní hodinu, a vyřídím, co je třeba. Je to pro mě méně stresující,“ dodává Abrahám.

Pracovní čas změnil už covid

Množství lidí, kteří řeší své pracovní záležitosti i z dovolené, v posledních letech skokově narostlo. Podíl na tom má i covidová pandemie, kvůli které se pracovní čas začal tříštit. Lidé si navykli pracovat brzy ráno, pozdě večer nebo právě i ve dnech volna. Z mnoha pevných úvazků od–do se stala pružná pracovní doba, ovšem s podmínkou, že práce musí být hotová.

„Lidé si zvykli na pohodlnost komunikace kdykoli a odkudkoli. To jim na jednu stranu dává volnost, kdy se mohou do pracovního jednání prostřednictvím zabezpečeného komunikačního řešení připojit i z auta, zahrady nebo z dovolené. Na druhé straně se stalo zvykem být pro důležitá jednání dosažitelný i v době volna,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

„V dnešní době jsem se již naučil nerozlišovat mezi dovolenou a pracovním časem. Pracuji, když je třeba pracovat, a odpočívám, když mohu odpočívat. To, že dnešní doba umožňuje pracovat odkudkoliv, velmi vítám, dává mi to svobodu a možnost podnikat i cestovat najednou,“ potvrzuje Tomáš Vacek, partner v agentuře Contexto.

Pár dní? Ne, hodin!

Manažeři vědí, že odpočatý tým zvládne víc práce a je úspěšnější. „Čím dál tím víc firem si naštěstí začíná uvědomovat, že pro zachování smyslu dovolené jako nástroje regenerace je nutné umět zaměstnancům zajistit prostor na opravdu plnohodnotný odpočinek. To samé platí přitom nejen pro dovolené, ale i pro pracovní režim ve všedních dnech i o víkendech,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika.

Jako plnohodnotný odpočinek předepisují odborníci minimálně dva týdny dovolené. Čím kratší úseky, tím méně se daří lidem „vypnout hlavu“.

I když podle průzkumu agentury Data Collect mezi pěti sty respondenty 58 procent lidí na dovolené odpočívá, zbylých dvaačtyřicet procent větší či menší kontakt s firmou udržuje i ve dnech volna. Nakukují do pracovních mailů, ale také o práci přemýšlejí, plánují si dopředu, co a jak budou dělat, až zase přijdou na pracoviště. Některým se dokonce o práci i zdá. Třetina dovolenkářů občas něco vyřídí a tři procenta lidí pracují na dovolené stejně intenzivně jako kterýkoli pracovní den.

O dovolené by se mělo odpočívat

„Zaměstnavatelé se v posledních letech předhánějí v počtu nabízených dní dovolené, poslední dobou se ale ukazuje jako mnohem důležitější umožnit zaměstnancům souvislejší volno, během něhož si lze skutečně od práce odpočinout,“ poznamenává Nicoletti. Jemu samému se ale tato pravidla dodržet spíše nedaří. Čím je zaměstnanec výše postavený, tím méně času bez firemních mailů si dopřává. S nadsázkou se dá říct, že volno bez práce měří spíše na hodiny než na celé dny.

„Hodně pracuji s mobilním telefonem, abych si zkontroloval poštu, ověřil faktury a podobně. Takže na dovolenou si beru notebook spíš pro jistotu. Různé krize nás sice naučily více a lépe delegovat své týmy, na druhé straně ale také platí, že v případě problému jsme k zastižení i na druhém konci světa,“ říká generální ředitel. Z vyššího managementu jsou k zastižení na dovolené téměř všichni a všude.

„Už několik let si notebook na dovolenou neberu. Přišlo to s padesátými narozeninami, kdy jsem si přiznala, že už vážně potřebuji o dovolené odpočívat a relaxovat. Všechny důležité úkoly a termíny se snažím uzavřít tak, abych na ně mohla na pár dní, týden, dva, zapomenout. Ale samozřejmě že mám s sebou chytrý telefon a se kolegy jsem ve spojení, kdyby se stalo cokoli neočekávaného,“ říká Veronika Wimmerová, jednatelka firmy Zeelandia „Přiznám se ale, že každý večer se podívám do mailboxu, protože mi zvědavost nedá,“ usmívá se Wimmerová.