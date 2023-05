Nezapomeňte uhradit daň z nemovitých věcí. Letos je několik novinek

„Novinkou je, že poplatníkům, kteří mají datovou schránku nebo jim byla zřízena ze zákona, již správce daně neposílá složenku, ale informace k dani najdou v datové schránce. Je proto třeba, abyste věnovali informacím z územního pracoviště finančního úřadu pozornost a postupovali podle pokynů, které jsou v nich uvedeny,“ upozorňuje Petr Koubovský, daňový poradce kanceláře Rödl & Partner.

„Pozor, v tomto případě je jedno, zda je schránka zřízena pro podnikatele či fyzickou osobu. Typ datové schránky není rozlišován,“ dodává Jana Melicharová, daňová poradkyně ze společnosti KODAP.

Jestli jste si v minulosti zažádali o zasílání těchto údajů do e-mailové schránky, potřebné informace vám dorazí tam. V případě, že pro placení daně využíváte SIPO, úhrada proběhne standardně v souladu s podmínkami České pošty. Využít lze i portál MOJE DANĚ přihlášením do Daňové informační schránky (DIS+).

Pokud se ke svému osobnímu daňovému spisu nemůžete přihlásit prostřednictvím Identity občana nebo datové schránky, můžete požádat Finanční správu o přidělení přístupových údajů.

Složenka nově za poplatek

Jestliže dostáváte pokyn k úhradě daně stále prostřednictvím poštovním poukázky, měla by nám dorazit domů do schránky nejpozději do 25. května. Poplatníkům, kteří vlastní nemovité věci v územní působnosti více krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 korun, dorazí na adresu odpovídající počet složenek.

„V případě, že ani k tomuto datu složenku neobdržíte, je vhodné kontaktovat územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, případně prověřit, zda nemohla být informace o úhradě doručena jiným způsobem,“ doporučuje Melicharová.

Složenek se týká i další letošní novinka. Nově již nejsou zasílány bezplatné daňové složenky, ale pouze poštovní poukázky typu A. Pokud se rozhodnete uhradit daň jejich prostřednictvím, počítejte s tím, že České poště zaplatíte přinejmenším 52 korun. Snazší a levnější je tak například bezhotovostní převod z bankovního účtu prostřednictvím uvedeného QR kódu.

Kdo je poplatníkem a kolik platit

Povinnost zaplatit daň se vztahuje na každého, kdo ke konci loňského roku vlastnil nemovitý majetek. Většinou jde o vlastníky pozemků a staveb, ale i bytových nebo nebytových jednotek.

„Povinnost se vztahuje i na poplatníky, kteří ve zdaňovacím období provedli přístavbu, nástavbu a jiné úpravy stavby, v jejichž důsledku došlo ke změně výměry zastavěné plochy pro výpočet daně,“ přibližuje Petr Koubovský.

Výše daně je stanovena zákonem, obce však mohou vyhláškou upravit její konečnou výši koeficientem v rozmezí 1,1 – 5,0, kterým se násobí základní sazba stanovená podle počtu obyvatel.

„Základní sazba daně u pozemku závisí na jeho charakteru a způsobu užití. U budovy se odvíjí od druhu stavby, povahy využití a navyšuje se v závislosti na dalších podlažích. U všech nemovitostí dochází k násobení koeficientem s ohledem na lokalitu, kde leží,“ vysvětluje Ivana Brancuzká, country manažerka společnosti Crowe.

Daň do 5 000 korun se hradí jednorázově, a to nejpozději do 31. května 2023. Vyšší daň nad 5 000 korun lze uhradit naráz nebo ve dvou splátkách – polovinu do konce května a další do konce listopadu, v případě podnikatelů v zemědělství do 31. srpna a 30. listopadu. Úhrada je možná bankovním převodem, přes QR kód, složenkou nebo prostřednictvím SIPO.

V případě, že neuhradíte daň do čtvrtého dne po splatnosti, správce daně vám vyměří úroky z prodlení vypočítané podle aktuální repo sazby ČNB navýšené o 8 %. Vzhledem k tomu, že repo sazba se již delší dobu drží na 7% úrovni, sankce může být citelná. Úroky z prodlení se však nevyměřují, pokud jejich výše nepřekročí 1 000 korun.

V čem se chybuje

Pokutu mohou dostat i ti, kdo zapomněli dát správci daní vědět, že v loňském roce získali vlastnické právo k nemovitému majetku. Každý, kdo loni koupil, zdědil nebo dostal nemovitost, má totiž povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a to nejpozději do 31. ledna 2023.

Vyplnit a odevzdat daňové přiznání se vztahuje i na poplatníky, kteří loni provedli přístavbu, nástavbu a jiné úpravy stavby, které změnily výměru zastavěné plochy pro výpočet daně.

„Na celém formuláři modrého daňového přiznání je příjemná jedna věc, podáváte ho jednou, a když v dalších letech nic nepřikoupíte, nepřistavíte, nezdědíte,.budete jen platit, vyplňovat papíry už nebude nutné. Méně příjemné je, že když jste majitelem několika nemovitostí v různých krajích, budete podávat hned několik přiznání, vždy v příslušném kraji,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Ti, kdo nemovitost naopak prodali nebo věnovali, to měli ve stejném termínu dát vědět formou doporučeného dopisu správci daně. „V případě, že jste tak neučinili, je potřeba to co nejrychleji napravit, abyste se vyhnuli vyměření možných sankcí ze strany správců daně,“ upozorňuje Petr Koubovský.

S čím počítá vládní balíček

Sazba daně z nemovitosti se podle návrhu ministerstva financí má od příštího roku zvýšit až dvojnásobně. Podle předsedy vlády Petra Fialy bude nově zaváděný státní koeficient příjmem státu. Dodatečný výnos nad rámec dosavadní daně půjde po jejím zvýšení od příštího roku tedy i do státního rozpočtu, což by mělo do státní kasy přinést asi 9,3 miliardy korun. Záměr vlády ale kritizují města a obce.

Například za průměrný sedmdesátimetrový byt na Praze 1 nyní majitel zaplatí asi 1 700 korun ročně, nově bude platit přibližně 2 500 korun. Za podobně velký byt v Brně zaplatí dnes majitel zhruba 600 korun, nově to bude asi 1 200 korun. V Ostravě a v Plzni se daň liší podle městské části. V obou městech může dosahovat až 770 korun s tím, že nově to bude zhruba 1 450 korun.