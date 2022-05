Jak nejlépe spořit dětem? Co nabízejí banky a co radí odborník

Nejjednodušší způsob, jak dítěti spořit, je vložit peníze na spořicí účet, ale pozor, má to smysl jen na krátkou dobu. Na delší období to je nevýhodná metoda. Úroky na spořicích účtech nepokryjí inflaci a peníze budou ztrácet na hodnotě. Obdobné je to dnes u termínovaných vkladů. Doma „v obálce“ na tom budou peníze kvůli všeobecnému zdražování nejhůř. Dávat dětem peníze stranou s tím, že je využijí v dospělosti, aniž by se tyto peníze do té doby zhodnocovaly, připraví potomky o podstatnou část hodnoty těchto prostředků.

Zajímavějším produktem, byť s určitými limity, je stavební spoření. Díky státní podpoře má i rozumnou výnosnost, která může překonat inflaci a něco málo zhodnotit. Je optimální, pokud chcete dítěti spořit částku 20 000 Kč ročně, a to po dobu šesti let, kdy každý rok stát přispěje 2 000 Kč. Déle než šest let se ale na stavebním spoření peníze držet nevyplatí, po uplynutí této doby je lepší smlouvu ukončit, peníze vybrat a založit od začátku nové stavební spoření.

Už od narození lze dětem založit také doplňkové penzijní spoření s dynamickou strategií, kam lze měsíčně posílat stanovené částky, od úložky

300 Kč měsíčně přispívá i stát.

V některých rodinách je stále oblíbené spoření formou zlata, které funguje jako určitý uchovatel hodnoty. Ale je třeba myslet na to, že zlato nenese samo o sobě žádné úroky a vlastně spekulujeme na to, že jeho hodnota na trhu poroste. Nákup slitků s nižší gramáží je také zatížen poměrně vysokými poplatky obchodníků, takže se vyplatí investovat spíše do slitků od jedné trojské unce výše.

Spíše než dětem peníze spořit bych peníze pro ratolesti investoval. V investicích platí, že čím dříve člověk začne, tím lépe. Čas hraje ve prospěch dětí. Dlouhodobý horizont investice pomůže překonat možné krátkodobé výkyvy na trzích, a navíc dovoluje volit dynamičtější strategie, jako jsou například akciové podílové fondy, které přinášejí vyšší zhodnocení.

Zdroj: Martin Kouřil, regionální ředitel společnosti Broker Trust