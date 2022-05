Investice do zlata nabírají na síle. Nahoru letí i drahé kovy, zejména některé

Doba je plná nejistot. Nejdříve to byla pandemie koronaviru. Teď do současné situace promlouvá především inflace, která se v posledních měsících roztočila na plné obrátky, stejně tak kritická situace související s válečným konfliktem na Ukrajině. A minimálně u části lidí také určitá nedůvěra k penězům uloženým v bankách. Lidé se proto učí diverzifikovat své majetky, přičemž na síle nabírají zejména investice do zlata a částečně i dalších drahých kovů. Do zlata se totiž dají bezpečně investovat i řádově menší částky peněz než například do nemovitostí, kam investuje spíše bohatší fyzická klientela.