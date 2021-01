Neplatíte i za účet zdarma? Zkontrolujte si výpis poplatků a máte jasno

Vedení účtu zdarma nabízejí dnes již všechny banky na trhu. Někdy je účet zdarma podmíněn obratem či aktivním využíváním. A někdy, přestože veškeré podmínky splníte, stačí vybrat hotovost na pobočce nebo v bankomatu jiné banky a z účtu zdarma už je účet s poplatky. Nebo napadlo by vás, že když máte výběry z cizích bank zdarma, na zůstatek už se bankomatu ptát nesmíte? Respektive můžete, ale mně za to banka naúčtovala 30 korun.

Vítězem ankety vyhlašované serverem Bankovní poplatky o nejabsurdnější poplatek se za rok 2020 stal poplatek za autorizační SMS. „Cena za takovou SMS se pohybuje od 1,50 do 2,50 korun. Banky se často brání, že mají i jiné, bezplatné formy služby, ale některé tyto poplatky účtují,“ informuje šéfredaktor serveru Miroslav Zeman.

Dobrou zprávou i podle něj určitě je, že se situace na bankovním trhu výrazně lepší. Několik absurdních poplatků, vítězů bývalých ročníků, již zaniklo, třeba poplatek za příchozí platbu, poplatek za výběr platební kartou z bankomatu vlastní banky, poplatek za nadměrný vklad nebo poplatek za připsání úroků. A skutečně existují účty zcela zdarma, bez poplatků a bez podmínek. „Pokud klient užívá nějakou nadstandardní službu, tak poplatek zaplatit může, ale pokud se bavíme o účtech a poplatcích za vedení, odeslání příkazu k platbě, vedení internetového bankovnictví apod. pak určitě účet bez poplatků najdeme u mnoha bank,“ shrnuje Miroslav Zeman.

Jak na reklamaci

Roční výpis poplatků dostanete zdarma od banky, u které máte veden běžný či spořicí účet díky Zákonu o platebním styku, který v život uvedla směrnice Evropské unie PAD (Payment Account Directive) a jednoduše z něj zjistíte, které placené služby spojené s vaším účtem jste v průběhu roku u banky využili. Zpravidla ho najdete ve svém internetovém bankovnictví.

A jak je to s případnou reklamací? Obecně lze říci, že u banky lze reklamovat téměř cokoliv, ať už jde o chybnou transakci nebo právě poplatky. Správný postup reklamace najdete v obchodních podmínkách, případně v reklamačním řádu banky. Podle Zákona o platebním styku musí poskytovatelé platebních služeb plnit různé informační povinnosti, a to zejména před uzavření rámcové smlouvy o platebních službách, například právě i smlouvy o vedení účtu, tedy musí vás o případných poplatcích informovat.

„V případě, že byla informační povinnost splněna, tj. spotřebitel měl možnost se seznámit s obchodními podmínkami, kde byl poplatek za určitou operaci stanoven a spotřebitel danou operaci provedl, tak možnost reklamace tohoto poplatku není, protože poplatek byl účtován v souladu se smlouvou,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Informační povinnosti je přitom splněna i tehdy, pokud je konkrétní poplatek součástí podmínek uvedených v internetové či smart bance.

„Pokud však byla informační povinnost zanedbána, či byl naúčtován poplatek, který v obchodních podmínkách není stanoven, je možné jej reklamovat,“ radí Eduarda Hekšová a doporučuje reklamovat neoprávněně naúčtovaný poplatek bez zbytečného odkladu.

A pokud vás zajímá, jak je to s účty zdarma, přinášíme stručný přehled podle informací, které nám poskytly jednotlivé banky.

Air Bank

K vedení účtu zdarma není potřeba žádný minimální obrat ani minimální měsíční příjem na účet. Pokud je klient aktivní a zaplatí pětkrát za měsíc platební kartou, je odměněn bonusovou úrokovou sazbou na spořicím účtu.

Zdarma jsou všechny běžné služby, tedy příchozí a odchozí tuzemské platby i zahraniční SEPA platby, okamžité platby, trvalé příkazy, inkaso, SIPO platby, dvě platební karty i výběry z bankomatů Air Bank. Bezplatně mohou klienti peníze i vkládat na svůj účet na našich pobočkách prostřednictvím vkladového bankomatu.

Banka CREDITAS

Za běžné služby a transakce se v CREDITAS nic neplatí, žádné podmínky typu minimálního obratu nebo dalších produktů zde nejsou. Výběry z bankomatů jsou bez poplatku u kterékoli banky v ČR i zahraničí. Obecně jsou zpoplatněny jen málo využívané či hodně nákladné úkony. Například zasílání výpisu poštou (25 korun), přeshraniční platby (SEPA je zdarma příchozí i odchozí, další typy plateb poplatky mají), vklad hotovosti nad 500 tisíc korun nebo expresní platby, kterých je ale s nástupem okamžitých plateb (a ty jsou zdarma) minimum.

Česká spořitelna

Zřízení i vedení účtu Standard je zdarma, navíc si ho lze zřídit on-line (bez nutnosti chodit na pobočku). Zdarma je k účtu jak debetní karta, tak virtuální karta, kterou lze snadno vytvořit v bankovnictví George a ihned s ní začít platit. Výběry z bankomatové sítě České spořitelny mají klienti zdarma, výběry z bankomatů v síti skupiny Erste vyjdou na 5 Kč, výběry z bankomatů jiných bank v ČR 40 Kč.

ČSOB

Všechny běžné operace s účtem zdarma (platby, elektronické výpisy, dvě karty k účtu, vedení kontokorentu) nabízí účet Plus Konto. Do 26 let věku klienta je zcela bez podmínek. Dospělí do 58 let si musí posílat na účet aspoň 10 000 Kč měsíčně, klienti nad 58 let, starobní a invalidní důchodci 5 000 Kč. Pro rodiče na rodičovské dovolené je vedení účtu zdarma až na 3 roky.

Vklady a výběry z bankomatů ČSOB jsou zdarma, v případě výběru z bankomatu jiné banky v ČR a EU klient zaplatí 40 Kč, mimo EU pak 100 Kč.

Equabank

Účet je zcela zdarma a bez podmínek, stejně tak i všechny transakce spojené s jeho používáním.

Expobank

Běžný účet NEO je zdarma a bez podmínek, umožňuje vybírat hotovost z libovolného bankomatu kterékoliv banky v České republice i v zahraničí. Zpoplatněna může být informační SMS o zůstatcích nebo transakcích na účtu (2,50 Kč za SMS).

Fio banka

Běžný i podnikatelský účet je zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Není tedy potřeba splnit určitý obrat, počet plateb nebo mít zřízené další produkty, aby vedení účtu bylo bez poplatku. Výběry z Fio bankomatů jsou zdarma neomezeně, z cizích bankomatů (v ČR i zahraničí) mají klienti každý měsíc zdarma minimálně dva výběry a další mohou získat za aktivní placení kartou. Jinak výběr, i v zahraničí, stojí 25 Kč.

Hello bank

Běžný účet zdarma je bez podmínek. Platební styk zcela bez poplatku, výběry z bankomatu vlastní banky zdarma a další 3 výběry z cizích bankomatů kdekoliv na světě zdarma. Účet má i zajímavé úročení, 0,60% p.a.

Komerční banka

MůjÚčet je bez poplatků za vedení i bez dalších podmínek. Za výběr hotovosti z cizích bankomatů v Evropě včetně ČR zaplatíte 39 Kč, mimo Evropu 99 Kč. Provedení trvalého příkazu, odepsané inkaso a elektronická úhrada je za poplatek 6 Kč.

mBank

Vedení mKonta zdarma není ničím podmíněno. Všechny standardní příchozí a odchozí platby v ČR, včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO plateb jsou zdarma. Příchozí i odchozí SEPA platby v eurech jsou také zdarma. Výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí jsou zdarma, pokud vybíráte alespoň 1 500 Kč nebo odpovídající částku v cizí měně.

MONETA Money Bank

Účet TOM Plus je bezpodmínečný a zdarma včetně výběrů ze všech bankomatů u nás i mimo území ČR.

Raiffeisenbank

Zdarma a bez podmínek je CHYTRÝ účet. Banka nabízí možnost přečerpat účet až o 1 000 Kč bez jakýchkoliv poplatků, výběry z bankomatů všech bank v ČR a zemí eurozóny jsou rovněž zdarma.

Sberbank

Zcela zdarma a bez podmínek je FÉR účet Start, poskytuje neomezené výběry z bankomatů v ČR i zahraničí, samozřejmostí jsou i neomezené platby, platební karta, zvýhodněný kontokorent a zvýhodněná úroková sazba na spořicím účtu.

UniCredit Bank

Vedení běžného účtu Ukonto je zdarma za podmínky, že součet příchozích plateb na účet bude minimálně 12 000 Kč měsíčně. Tato podmínka se netýká dětí a klientů ve věku od 15 do 26 let. V případě Ukonto Tandem (využití pro páry) je pak možné podmínku splnit v rámci dvou provázaných účtů. To znamená, že pokud je minimální součet příchozích plateb na obou účtech alespoň 12 000 Kč měsíčně, oba účty mají vedení konta zdarma. Výběry hotovosti ze všech bankomatů po celém světě jsou zdarma.