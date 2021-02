Bez vakcíny práce nebude. Britské firmy chtějí vyřazovat neočkované uchazeče

Až bude vakcína v Británii dostupná pro všechny, budou některé firmy po svých zaměstnancích očkování vyžadovat. Podle britských právníků tuto podmínku v pracovní smlouvě zvažuje široké spektrum společností od provozovatelů pečovatelských služeb až po velké nadnárodní skupiny, napsal deník Financial Times. A to jak pro nové uchazeče, tak pro stávající zaměstnance.

Příkladem je londýnská instalatérská firma Pimlico Plumbers, jejíž zakladatel Charlie Mullins otevřeně prohlašuje, že nezaočkovaní uchazeči o práci u něj ostrouhají. „Nové smlouvy začneme využívat za dva až tři měsíce. Pokud je lidé nebudou chtít podepsat, je to jejich volba, ale určitě u nás nedostanou zaměstnání,” řekl Mullins BBC.

Očkování vyžaduje i britská pečovatelská firma Barchester Healthcare. „Děláme vše pro to, abychom uklidnili a povzbudili ty, kteří jsou ohledně vakcinace zdrženliví. Dohlížíme také na to, aby byli všichni noví pracovníci naočkovaní,” uvádí společnost na svých stránkách.

Kritici však poukazují na to, že podobná politika bude do budoucna diskriminovat lidi, na které se v rámci očkovací strategie nedostalo či vakcínu dobrovolně odmítli. Existují zde však i právní překážky. Server The Conversation v této souvislosti zmiňuje britský zákon o veřejném zdraví z roku 1984, na jehož základě tamní vláda nyní vyhlašuje svá protiepidemická opatření. Podle legislativy nesmí být nikdo k absolvování jakéhokoli lékařského ošetření nucen, což se vztahuje i na očkování.

„Hanebná“ praktika?

„S právníky jsme to samozřejmě řešili a jakmile bude vakcína distribuována, můžeme to po nových pracovnících požadovat,” tvrdí Charlie Mullins. Britský vládní koordinátor pro očkování Nadhim Zahawi v minulosti varoval před zaváděním takzvaných očkovacích pasů, které by lidem, kteří vakcínu dostali, umožňovaly například cestování. V úterý však připustil, že si to některé firmy zřejmě vyřeší po svém.

Podmínku povinného očkování pro nové zaměstnance vidí jako reálnou také britský ministr spravedlnosti Robert Buckland. Ve středečním rozhovoru pro stanici ITV uvedl, že je to teoreticky možné, jestli to bude uvedeno přímo v pracovní smlouvě.

Buckland však zároveň označil za nepravděpodobné, že by se šéfům firem podařilo stejným způsobem přimět k očkování i stávající zaměstnance.

Vůči postupu se však ohradili britští odboráři, kteří vládu vyzvali, aby tyto praktiky odmítla. „Vláda by měla jasně říct, že je to nesprávný přístup. Může být diskriminační a vést k právním sporům,” citoval deník The Times šéfku britské odborové federace TUC (Trades Union Congress) Frances O’Gradyovou. Howard Beckett, asistent generálního tajemníka odborové organizace Unite, označil praktiku za “hanebnou”.