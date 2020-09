Vakcína pro všechny? Nejdřív za čtyři roky, odhaduje největší výrobce

„Bude to trvat čtyři až pět let, než všichni lidé na světě dostanou vakcínu,“ řekl Poonawalla. Pokud totiž bude k prevenci covidu-19 potřeba dvoudávkové vakcíny, jako například u očkování proti spalničkám, svět bude potřebovat 15 miliard dávek.

Indický výrobce léků Serum Institute už kvůli vývoji vakcíny proti novému typu koronaviru uzavřel partnerství s pěti mezinárodními farmaceutickými společnostmi, a to včetně giganta AstraZeneca.

Podle listu Financial Times je ve hře i spolupráce s ruským výzkumným ústavem Nikolaje Gamaleji a výroba ruské vakcíny Sputnik. Tu už Rusko začalo distribuovat, odborníci však tamním úřadům vyčítají, že vakcína není dostatečně otestovaná.

Společnost Serum Institute se zavázala k výrobě jedné miliardy dávek, z nichž polovinu slíbila své domovské Indii. Podle Poonawally je však tento závazek mnohem vyšší než aktuální produkční kapacity výrobců vakcín. „Neslyšel jsem o nikom, kdo by se této hranici byť jen blížil,“ řekl.

Z hlediska objemu výroby je Serum Institute největším producentem vakcín na světě. Ročně sjede z jeho výrobních linek 1,5 miliardy očkovacích dávek proti nemocím jako je obrna, spalničky či chřipka. Firma je distribuuje do více než 170 zemí světa.

Vakcína = konec epidemie?

Evropský šéf Světové zdravotnické organizace Hans Kluge tento týden varoval, aby veřejnost nevkládala do vakcíny proti covidu-19 příliš velké naděje.

„Z různých stran se ke mně neustále dostává, že vakcína bude znamenat konec epidemie. Ale tak to není. Nevíme ani, zda vakcína bude účinná pro všechny skupiny v populaci. Objevují se náznaky, že nebude u všech fungovat stejně. A pokud budeme muset objednávat různé typy vakcín, bude to opravdu logisticky náročné,“ sdělil v pondělí agentuře AFP. Před náročností distribuce vakcín minulý týden varovalo také mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu.

Pokud budou k dispozici aspoň dva druhy vakcín s minimálně 75procentní účinností ochrany proti infekci, mohly by být tři čtvrtiny světové populace zaočkovány do poloviny roku 2023, domnívá se šéf americké Nadace pro výzkum vakcín Peter Hale. „To by mělo stačit k omezení šíření infekce a zastavení pandemie. Ale není to dost na to, aby se stal virus minulostí,“ řekl deníku Financial Times.