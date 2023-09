Práce v luxusní restauraci musí stranou. Ukrajinští kuchaři vaří na frontě

Serhiy je absolventem střední kulinářské školy na Ukrajině a dlouhodobě sní o práci v některé z michelinských restaurací. Kvůli ruské válce na Ukrajině ale jeho sny musí jít stranou a v Dněpropetrovské oblasti pomáhá svým vrstevníkům v armádní kuchyni.

„Vaření v provizorní kuchyni a v běžné restauraci jsou dva zcela odlišné světy. Jde o dva úplně rozdílné způsoby vaření. Ze začátku to pro mne bylo velmi těžké, ale už jsem si na to zvykl. I zde se snažím posouvat dopředu,“ říká Serhiy v době, kdy zrovna ukrajinským vojákům balí do krabiček uvařené jídlo.

Serhiy je jako otec tří malých dětí osvobozen od služby v armádě. Přihlásil se ale jako dobrovolník a snaží se tím udržovat rodinnou tradici. Už jeho otec totiž sloužil v sovětské armádě na území Afghánistánu a jeho dědeček pak bojoval na frontě během druhé světové války.

Velkou pozornost musí Serhiy věnovat plánování tomu, co a kolik toho musí uvařit. Ukrajinských vojáků v jeho okolí je totiž hodně. „Máme tady oregano, bazalku i nějaké další koření. S těmito surovinami běžně pracuji, jídlo je díky nim chutnější i rozmanitější,“ upřesňuje ukrajinský kuchař.

Ukrajinští vojáci říkají, že úroveň a kvalita vaření je ohromná. „Vaří pro nás kouzelníci. Jeden z našich kuchařů pracoval v restauraci devět let, jiný dokonce deset, tak jak by se nám to mohlo nelíbit. Je to vynikající,“ řekl jeden z nich.