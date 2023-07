Kdo zaplatí miliony za Michelin: kuchaři tlačí na stát, ten váhá a chce garance

Poplatek za zařazení Česka do prestižního gastronomického průvodce Michelin Guide může platit pouze stát, a nikoliv soukromý sektor. Kdyby to šlo, už by ho podniky samy uhradily. V dopise vládě to uvedl šéfkuchař Jan Knedla, který je jedním z iniciátorů petice požadující zaplacení poplatku od vlády.