Superboháči milují Singapur. Úkryt před virem se proměnil v jejich domov

Když si singapurský prodejce aut Keith Oh projížděl svou facebookovou stránku, nemohl uvěřit svým očím. Zákazník z Číny si u něj skrze tuto sociální síť objednal luxusní bentley, které v reálu ani neviděl. A cena? Lehce přes milion singapurských dolarů, tedy asi 16 milionů Kč!

K transakci nakonec došlo a Číňan si pro nové auto opravdu přijel. „Zajímaly ho jen dvě věci. Kolik auto stojí a kdy bude k dispozici,“ říká obchodník. „Pro nás jsou to obrovské peníze, ale pro ně je to nic,“ dodává s trochou lítosti v hlase Oh. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Tento rychlý obchod je typickou ukázkou nové singapurské reality. Peníze se tady po koronaviru točí jako nikdy předtím. Pandemie decimovala celou jihovýchodní Asii, ale zatímco Hongkong se nádavkem potýká i s dlouhotrvající politickou krizí, právě Singapur se stal pro boháče z této oblasti a jejich rodiny synonymem pro bezpečný přístav, píše agentura Bloomberg.

„Pro bohaté, kteří si mohou podle libosti vybrat, kde chtějí žít anebo se usadit, je v současnosti Singapur jednoznačně nejlepší volbou,“ říká Stephan Repkow. Podniká v oblasti kapitálových trhů, správy aktiv a privátního bankovnictví a také má v této oblasti mnohaleté zkušenosti.

Poté, co čtyři roky pracoval v soukromé bance zabývající se správou soukromého majetku Union Bancaire Privee, v roce 2015 založil vlastní firmu Wealth Management Alliance. Za poslední rok se dva z jeho klientů stali rezidenty právě této asijské metropole. A další se k tomuto kroku chystají.

Ostrůvek bezpečí

Singapur, městský stát v jihovýchodní Asii, se již dlouhou dobu nachází v hledáčku především bohatých Číňanů, Indonésanů a Malajsijců. Ti sem už dříve podnikali krátké výlety s cílem nakoupit, zahrát si baccaru v kasinu anebo sem přilétali na zdravotní prohlídky v těch nejdražších klinikách. Jednou z nich ji i exkluzivní nemocnice Mount Elizabeth Hospital Orchard, přezdívaná Mount E, která leží jen pár kroků od značkových obchodů Rolexu nebo Gucciho. V její vstupní hale se nyní nově nachází pobočka singapurské nadnárodní investiční banky UOB.

Pandemie koronaviru způsobila, že tisíce boháčů a jejich rodin musely nedobrovolně na dlouhé měsíce zůstat právě zde, v oáze relativního virového bezpečí. Podle údajů shromážděných univerzitou Johnse Hopkinse byla totiž zdejší úmrtnost v porovnání s Malajsií a Indonésii až 30krát nižší.

Počet takzvaných rodinných kanceláří, tedy soukromých společností zabývajících se správou investic a majetku bohatých rodin, se v Singapuru od konce roku 2019 zdvojnásobil na číslo 400. Nově podnikat tu během koronaviru začal například spoluzakladatel společnosti Google Sergej Brin anebo Číňan Shu Ping, jehož jméno stojí za impériem HaiDiLao Hot Pot, řetězce restaurací s horkými hrnci. Poptávka po členství v singapurských soukromých golfových klubech nadále stoupá, stejně jako ceny místních realit. Místa v nejluxusnějších michelinských restauracích jsou tu neustále obsazená… Vše bedlivě sledují banky a v předtuše nového byznysu zakládají ve městě další pobočky.

Koronavirové restrikce sice způsobily, že se zde nemohlo konat několik plánovaných akcí včetně Světového ekonomického fóra, a možná to na chvíli zpomalilo migraci směrem sem. Nyní to ale vypadá, že opravdu jen na chvíli.

Singapur má nyní jen několik desítek nově nakažených denně, a to je v porovnání s řádem stovek v New Yorku City pouze zlomek. Městský stát neotálí ani s očkováním. Vakcínu zde dostalo již 30 procent všech obyvatel, to je dvakrát větší číslo než počet očkovaných v Číně a ještě o mnoho více než v Malajsii nebo Indonésii.

Pro Singapur je to dobrá zpráva. Zde, více než ve kterékoli asijské zemi, šlo vždycky především o obchod a otevřené hranice. Pokud by tady lockdown a omezení obchodu trvaly příliš dlouho, ohrozilo by to globální investice. Ztráta kontroly nad šířením nákazy by zase měla značné politické konsekvence a poškodila by renomé městského státu jako bezpečného asijského centra. „Koronavirus nám dal lekci. Ale s jeho následky jsme se vypořádali proaktivním a efektivním způsobem. Jsme tady pružní,“ říká Repkow.

Šíleně bohatí Asiati

„Singapurské letiště v Seletaru, kam kromě pravidelných linek míří i soukromá letadla, nyní hlásí obrovský nárůst poptávky ze strany movitých,“ říká Alan Chan, který se rozvojem letecké dopravy v oblasti dlouhodobě zabývá. Jeden z pilotů soukromého letadla se podle jeho slov nechal slyšet, že v současnosti není nic obtížnějšího než získat místo právě zde. „Zatímco nedávná přísná cestovní pravidla platila i pro soukromá letadla, nyní většina bohatých očekává, že se co nevidět zmírní stejně jako ta pro komerční lety.

Singapur obyčejně mnoho detailních informací o tamějším životě boháčů nezveřejňuje, nicméně signály ze strany soukromých bankéřů, rodinných multimilionových podniků i od nově příchozích jsou jasné. Singapur se stává novými kulisami pro film Šíleně bohatí Asiati.

„Nejpočetnější skupinou těch, kteří si zde zakládají účty, jsou Číňané,“ říká jeden z bankéřů singapurské banky. Hned za nimi se řadí Indové a Indonésané. Další bankéř dodává, že po koronaviru se změnilo víc věcí. „Kdysi náročný proces jednání s klienty, kdy jsem musel kvůli obchodům létat do Jakarty, nyní odpadá. Stovky Indonésanů se totiž přestěhovalo právě sem a jsou k dostižení bez potíží,“ pochvaluje si.

„Ještě nikdy jsem v Singapuru neviděl tolik superboháčů,“ říká Harish Bahl, zakladatel podniku Smile Group, který se zaměřuje na technologické investice. V této oblasti se pohybuje již déle než dvacet let.

„Jak začala pandemie, miliardáři z celého světa začali v Singapuru trávit více času, a to se týká nejen těch čínských, ale i boháčů z Indonésie, Indie, ale i Spojených států,“ říká Bahl. Jeden indonéský podnikatel, který stále žije a pracuje ve své domovině, zde podle jeho slov kvůli koronaviru na rok ukryl své rodiče. „Zatímco před covidem znali sotva pět dalších tamějších rodin, nyní se stýkají s více než dvacítkou dalších Indonésanů,“ říká.

Někteří s těch starších trávili dny nicneděláním setkáváním s přáteli anebo prozkoumáváním města. Ti více neklidní odtud řídili svoje zahraniční podnikatelské aktivity, a aby snáze dosáhli na trvalý pobyt, začali s podnikáním i tady.

Rozhodně však nelze tvrdit, že by Singapur bohatým do cesty stavěl v tomto ohledu jakékoli překážky. Pro ty, kteří zde chtějí žít, totiž připravil program, jehož součástí je i urychlené získání trvalého pobytu. Podmínkou jsou však investice do místního podnikání ve výši minimálně dvou a půl milionu amerických dolarů, investice do specifických fondů anebo rodinná kancelář spravující majetek v hodnotě nejméně 200 milionů amerických dolarů.

„Právě touto podmínkou se nám podařilo zacílit na takové investory, kteří nám pomohou v dalším posilování statusu Singapuru jako klíčového centra celé oblasti, nehledě na obohacení trhu práce,“ říká Matthew Lee, viceprezident singapurské rozvojové rady.

Spolu s trvalým pobytem pak ruku v ruce přicházejí další výhody jako snadnější cestování, dlouhodobá povolení k pobytu pro členy rodiny, levnější a snadněji dosažitelné půjčky, méně byrokratický přístup při nákupu nebo pronájmu nemovitostí a koneckonců i cesta ke snadnějšímu získání singapurského občanství.

Místní vláda loni představila také nový investiční nástroj, který výrazně zjednodušuje strukturu investic. Ten by měl rodinným kancelářím, hedgovým fondům i soukromým kapitálovým společnostem usnadnit vstup na trh. Za pomoci této platformy tu od loňska podle singapurských úřadů nově vzniklo přes dvě stě nových podniků.

Když bohatí nemohou cestovat

Výše uvedené změny se samozřejmě odrážejí i v tom, jakou formou se míra bohatství zpravidla odráží – tedy v luxusních produktech. Vyhlášená tříhvězdičková michelinská restaurace Odette, která je jednou z nejlepších restaurací v Asii vůbec a kde ochutnávkové menu pro dvě osoby s vínem a sýrem není levnější než tisíc singapurských dolarů (16 tisíc Kč), byla ještě před druhou vlnou covidu beznadějně rezervovaná měsíc dopředu. „Právě zaznamenáváme obrovský nárůst zájmu o naši restauraci ze strany Indonésanů,“ říká její provozní Steven Mason. „Zatímco dříve k nám zavítali spíše příležitostně, nyní chodí dvakrát až třikrát do měsíce,“ dodává.

Když bohatí nemohou cestovat, je jisté, že část peněz utratí právě tady. „Myslím, že jídlo je nové cestování,“ vysvětluje provozní podniku fakt, že se restauraci v současnosti vede tak dobře.

Efekt singapurského bohatství však není vidět nikde lépe než na rozvoji místního golfu. Cena za členství v místním klubu Sentosa Golf Clubu se nyní pohybuje na půl milionu singapurských dolarů (7,8 milionů Kč), to je o čtyřicet procent více než před pandemií. „Někteří z jeho členů mají v Singapuru trvalý pobyt, jiní, kteří teprve přicházejí, nacházejí v nákupu členství výhodnou investici,“ říká finanční analytik Lee Lee Langdale.

Jakmile magnáti zakotví v Singapuru, a to třeba jen na pár dní, rozhodně potřebují také auto. „Prodeje vozů prémiových značek cizincům se od poloviny loňského roku zvedly o 50–60 procent v porovnání s předchozím rokem,“ říká Vincent Tan, zakladatel a provozovatel singapurského autosalonu VinCar. S pohybem v prodejích výrazně pomohly značky jako Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz anebo Porsche.

Statistiky ukazují, že jen počet rolls-royců a bentleyů, které v současnosti křižují ulice Singapuru, za rok 2020 vystoupal na číslo 1 300. Jen v prvních měsících roku 2021 se tu registrovalo více než sedmdesát vozů těchto dvou značek. A to v městském státě nežije ani šest milionů obyvatel.

A jak se vlastně žije obyčejným lidem, kteří mají v kolonce trvalý pobyt napsáno Singapur? „Rapidní proměna Singapuru s sebou samozřejmě přinesla zvýšení nákladů na bydlení, ještě širší rozevření sociálních nůžek mezi bohatými a chudými i ztrátu sociální soudržnosti,“ míní Toby Carroll, který přednáší politickou ekonomii na univerzitě v Hongkongu. „Souvislost mezi vzrůstající sociální nerovností a sociální nestabilitou je více než reálná,“ dodává.

Mezitím singapurské společnosti zabývající se finančním poradenstvím, obchodníci, dealeři s auty i bankéři zažívají další veleúspěšný den. „Covid nás posílil a Singapur se stane domovem mnoha nových obyvatel, bude pro život ještě lepším místem,“ říká podle Bloombergu profesor Carroll.