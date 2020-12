Světové ekonomické fórum se kvůli covidu přesune z Davosu do Singapuru

„Ve světle událostí ohledně covidu jsme se rozhodli přesunout Světové ekonomické fórum na jiné místo. Po dlouhém přemýšlení jsme se rozhodli, že nejlepším místem teď bude právě Singapur,” uvedli pořadatelé pro BBC.



Singapur současnou koronavirovou krizi totiž doposud zvládá lépe než Švýcarsko. Podle singapurského ministra zdravotnictví je v zemi momentálně 28 pacientů, kteří jsou kvůli koronaviru hospitalizováni, žádný z nich však není na jednotce intenzivní péče.

Podle dat singapurského vládního webu pak od vypuknutí pandemie bylo nakaženo 58 284 lidí, z nichž 29 zemřelo. Momentálně je aktivních 76 případu.

I přes relativně příznivou epidemiologickou situaci ale země stále dodržuje bezpečností opatření, kdy většina společností funguje na home office a je povoleno shlukování maximálně pěti osob. Při pořádání fóra pak budou všichni účastníci otestováni.

„To, že se pořadatelé Světového ekonomického fóra rozhodli přesunout celou událost právě k nám považujeme za velkou čest. Ukazuje to, že ostatní umí ocenit to, jak tu bojujeme s koronavirem a že jsme vytvořili vhodné prostředí proto, aby se zde bezpečně mohli setkat světoví lídři,” řekl singapurský ministr obchodu Chan Chun Sing.



Akce by se v Singapuru měla konat od třináctého do šestnáctého května příštího roku. Pořadatelé pak počítají, že v roce 2022 by opět celé fórum mělo být v Davosu.

Od sedmdesátých let, kdy se událost pořádá, se stalo pouze jednou, že bylo přesunuto a to v roce 2002, kdy se konalo v New Yorku jako důkaz solidarity se Spojenými státy po teroristických útocích z 11. září.

Podle zakladatele Světového ekonomického fóra bude příští ročník nesmírně důležitý pro společné řešení globální pandemické krize. „Potřebujeme spolupracovat více než kdy předtím. Musíme si začít důvěřovat a společně napravit to, co se stalo během roku 2020,” uzavírá Schwab.