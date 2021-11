Québecu se energetická krize vyhnula. Sázka na vodu se vyplatila

Kanada a především provincie Québec vsází na čisté energetické zdroje. Energie, která se tam vyrábí, pochází z 99,8 procent z obnovitelných zdrojů. Kromě jejího využívání přímo v Kanadě je dovážena i do okolních států USA jako je New York, Maine, Massachusetts či Maine.

Québecká energie pochází z rozsáhlého komplexu vodních elektráren, které se začaly v sedmdesátých letech stavět v oblasti James Bay na severu provincie. Celkem osm obrovských generátorů o výkonu 83 TWh (terawatthodin) ročně, by bylo schopno zásobovat kompletně celou Českou republiku.

Kromě toho, že je energie v Kanadě čistá, je však také velmi levná. Za jednu KWh totiž tamní obyvatelé zaplatí sedm kanadských centů, tedy asi 1,3 koruny. To je cena, o které si většina Evropanů či Američanů může momentálně nechat jen zdát.

V provincii distribuuje energii státní firma Hydro Québec, která je zodpovědná i za regulaci cen. Podle tamního zákona však zvýšení ceny nikdy nesmí překročit výšku inflace a o změnách cen informuje s předstihem. V současnosti už jsou v Québecu známy i ceny energií na příští rok, kdy se počítá s tím, že od 1. dubna dojde ke zdražení o 2,6 procenta.

Cena energií je přitom pro kanadské domácnosti velmi důležitá, jelikož v zimě teploty sahají až k minus 30 stupňům Celsia a topná sezóna běžně trvá i sedm měsíců. Naopak v letních měsících, kdy se teploty šplhají k 35 stupňům, je pak elektřina potřebná k chlazení domácností klimatizací.

Účet za energie by se tak při jejich případném zdražení mohl Kanaďanům vyšplhat do astronomických výšin. V současné době ale díky nízkým cenám energie z hydroelektráren zaplatí měsíčně spotřebitel v rodinném domku okolo 140 kanadských dolarů, tedy asi 2500 korun.

„Máme v domě elektrické topení a topím i v podlaze, na praní,vaření a ohřívání vody používám pouze elektřinu. Za měsíc zaplatíme v průměru okolo 150 kanadských dolarů,” říká Pierre Richard, který bydlí v rodinném domě o velikosti 225 metrů čtverečních. K vytápění v Kanadě používá elektřinu 85 procent domácností.

Generátory jako chytrý tah

Společnost Hydra Québec se navíc snaží nabízet i flexibilní služby pro zákazníky. „Spotřeba je tady v zimě o hodně větší. Proto jsme zavedli takzvaný dynamický ceník, kdy v případě, že zákazník omezí svou spotřebu třeba během večerní špičky, dostane na konci měsíce slevu. Stejně tak pak poskytujeme slevy domácnostem, co si doma nechají nainstalovat digitální termostat,” říká mluvčí Hydra Québec Cendrix Bouchard.

Právě nízké ceny energií ale nejsou pro Québečany přílišnou motivací k šetření. Mnoho rodinných domků v provincii je během večera zvenčí osvícených i více než 20 žárovkami a veřejné osvětlení často svítí celou noc i na prázdných hřištích či v parcích.

Ani to však Hydro Québec netrápí. „Nebojíme se, že bychom museli energii zdražit. Generátory, které jsme před lety vybudovali, se ukázaly jako velmi chytrá investice. Mohou fungovat ještě třeba sto let a to, aniž by se do nich dále investovalo. A díky tomu můžeme mít jednu z nejlevnějších energií na světě,” uzavírá mluvčí Bouchard.