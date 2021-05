Kdo se chce napít, plácne se přes kapsu. V Pákistánu zdražil alkohol

I přesto, že je alkohol v Pákistánu pro muslimské obyvatele zakázán, černý trh s alkoholem tam doslova kvete. Stejně jako v jiných zemích na celém světě, i v Pákistánu se celková spotřeba alkoholu zvýšila. Ne všichni totiž pravidla dodržují. Bohatí pijáci si mohou dovolit koupit značkový alkohol, ti s nižšími příjmy se musí spokojit s destilátem. Obě varianty podražily.

Spotřeba alkoholu je v Pákistánu regulována od roku 1977, výjimky dostaly bary a kluby. V určitých oblastech mohou vlastnit a provozovat vinotéky cizinci, prodávat alkohol mohou pouze „nemuslimům“. Za svou činnost ale platí vysoké daně.

Hinduista Rahul provozuje svou vinotéku v nejlidnatějším pákistánském městě Karáčí. Každý měsíc si vydělá až 280 eur (zhruba 7 200 korun), včetně spropitného. To je podle jeho slov mnohem vyšší mzda, než kterou dostával v předchozím zaměstnání, kdy pracoval jako dělník.

Sám přiznal, že dodá alkohol každému, kdo zaplatí. „Muslimové, hinduisté, křesťané, pije hodně lidí. Do toho, jaké je jejich náboženství, mi nic není,“ řekl Rahul pro Deutsche Welle. Doplnil, že musí být opatrný, jelikož by se snadno mohl dostat do problémů.

Alkohol zakoupený v legálních obchodech má alespoň trochu regulovanou cenu. Podobných obchodů ale není mnoho. Místní obyvatelé se tak musí spokojit s černým trhem.

Ceny se ztrojnásobily

Zvýšení cen pozoruje i Omer, sedmatřicetiletý zpěvák z Islámábádu. „Chodím méně ven, namísto pití ve společnosti piji doma sám, každý den. Alkohol mi pomáhá zvládat úzkost,“ zmínil pro Deutsche Welle.

Zároveň dodal, že ceny lokálního piva a tvrdého alkoholu se během lockdownu v roce 2020 ztrojnásobily, momentálně se drží zhruba na dvojnásobku původní ceny. Láhev vodky, která se prodávala za 8 eur, aktuálně stojí 19 eur.

Osmatřicetiletá novinářka Hira upozornila na další potíže. Zakoupila si láhev značkové whisky za 70 eur, avšak podle ní byla zředěna vodou. „Plýtváte penězi, dováženým lahvím z černého trhu nemůžete důvěřovat,“ řekla. Jedinců se stejnými zkušenostmi zná prý více. Jak doplnila, momentálně dává raději přednost pákistánskému pivu Murree.

Pivovar Murree je nejstarším a největším výrobcem alkoholu v Pákistánu, podle zákona může taktéž oficiálně prodávat alkohol pouze nemuslimským Pákistáncům a cizincům.

Známý producent alkoholu se loni setkal s potížemi, během pandemie musel na dva měsíce přerušit výrobu i distribuci. „Covid udeřil během vrcholu naší nápojové sezony. Byli jsme jen na padesáti procentech našeho obvyklého zisku. Mnoho jiných společností zbankrotovalo, takže jsme na tom byli trochu lépe,“ řekl Isphanyar M. Bhandara, generální ředitel pákistánského pivovaru Murree. V prvních měsících 2021 však prodeje vzrostly.

Přesto podle Bhandary není pivovar vnímán v očích veřejnosti pozitivně. Snaží se tak vyhýbat přitahování pozornosti a využívání inzerce. V uplynulém roce pivovar svou image trochu vylepšil, vyrobil totiž velké množství dezinfekce na ruce.