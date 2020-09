Lego prosperuje i během koronaviru. Firma otevírá přes sto nových obchodů

Společnost Lego se pochlubila BBC, že její kamenné prodejny mají dobrou budoucnost, a to i přes pokles zákazníků i zavedení pravidel sociálního distancování v obchodech. „Když se naše obchody znovu otevřely, tvořily se v nich fronty. Zkrátka lidem dopřáváme takovou zkušenost se značkou, kterou jim jinde nabídnout nemůžeme,“ komentoval situaci šéf společnosti Niels B. Christiansen.

To, že se firmě daří, jde vidět i na ekonomických výsledcích. Lego ve svém prohlášení oznámilo, že jeho tržby vzrostly o sedm procent na 15,7 miliardy dánských korun (přes 55 miliard českých korun). Provozní zisk se podle prohlášení i přes velké investice zvýšil o 11 procent na 3,9 miliardy dánských korun (asi 13 miliard českých korun). V současné době má Lego ve světě 612 obchodů. Z nových obchodů, které letos chce otevřít, bylo v první polovině roku spuštěno 46. Celkem 80 se jich otevře v Číně.

Staví i dospělí

Velkou změnou, kterou společnost zaznamenala od začátku koronavirové krize, je to, že se do hraní si se stavebnicemi Lego zapojuje více dospělých. „Na náš web se zaregistrovalo více než milion dospělých fanoušků. Během koronaviru začaly rodiny stavět společně,“ říká nadšeně Christiansen.

Prodej komplikovanějších a dražších stavebnic značky vzrostl v první polovině roku dvaapůlkrát. Rodiny v té době totiž hledaly projekty, které by mohly uskutečnit společně doma, uvedl deník The Guardian. Nejvíce lidé nakupovali tématické sety z Hvězdných válek, Harryho Pottera nebo Disney Princess. Mezi nejnáročnější stavebnice, o které byl velký zájem, patří také série Architecture a Powered Up, které nabízejí modely jako mrakodrap Burdž Chalífa nebo motorizovaný bagr.

„Zaznamenali jsme, že stoupající trend pokračuje i v druhé polovině roku, a to i přesto, že už se lidé začali vracet do práce i škol. Výsledek tedy není jen odrazem dvou měsíců, kdy všichni nuceně seděli doma,“ dodává Christiansen.

I přesto, že Lego otevírá nové kamenné prodejny, nezapomíná značka ani na důležitost internetového obchodu. I tam totiž výrobce zaznamenal nemalý boom. V první polovině roku 2020 se počet návštěv na jeho webu zdvojnásobil na 100 milionů.

Během první poloviny roku 2020 společnost Lego pokračovala v investování do aktivit, které dlouhodobě povedou k rozvoji. „Mnoho z hlavních trendů, které formují náš průmysl, jako je digitalizace a elektronický obchod, se v důsledku pandemie zrychluje,“ uvedla společnost. I proto v první polovině roku představila zcela nový herní zážitek v podobě Lego Super Mario, který spojuje digitální a fyzické aktivity. Další novinkou první poloviny roku 2020 bylo Lego Monkie Kid, které se tématicky zaměřuje na čínský folklór.