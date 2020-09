Lego se zbavuje plastů, kostky v krabicích budou nově v sáčcích z papíru

9:56

Dánský výrobce hraček Lego přestane využívat jednorázové plastové pytlíky. Místo toho začne od příštího roku balit kostky v krabicích do papírových sáčků. Ty by měly současné obaly zcela nahradit během pěti let. Společnost o tom informovala v úterý.