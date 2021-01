Dovoz z Číny je i trojnásobně dražší. Důvodem je nedostatek kontejnerů

Z původní ceny 2 tisíc dolarů za přepravu dvanáctimetrového kontejneru z Asie do Evropy se v posledních týdnech částka vyšplhala na 9 tisíc dolarů.

„Ceny jsou určovány našimi zákazníky a mezi nimi momentálně probíhá přetahovaná o kontejnery, které jsou nedostatkovým zbožím,” uvedl pro Financial Times Lars Jensen z poradenské společnosti SeaIntelligence.



Nedostatek kontejnerů je jedním z dalších důsledků pandemie. Tisíce těch prázdných totiž zůstalo v Evropě a Spojených státech v první polovině minulého roku, kdy koronavirus ochromil globální obchod a přepravní linky ve velkém rušily plánované cesty.



Při obnovení poptávky po zboží z Asie ve druhé polovině roku pak nastal mezi přepravci boj o dostupné kontejnery, což se odrazilo na výši přepravních sazeb.

„Od téměř pozastavení přepravy zboží jsme se najednou dostali k obrovské poptávce a objemy zboží jsou nevídaně velké. Efektivně to teď nemůžeme zvládat,” říká prezident Světové námořní rady (WSC) John Butler. Dodává také, že přepravní linky účtují další poplatky, aby kompenzovaly delší čekací lhůty, což také přispívá k nárůstu cen.

Dalším faktorem nárůstu cen také přispělo listopadové přesměrování tras zboží z Asie do Evropy. „Některým firmám teď účtují i 12 tisíc dolarů za kontejner, v říjnu to bylo ještě 2 tisíce,” říká výkonný ředitel britského přepravce Edge Worldwide Philip Edge. To potvrzuje i Asociace britských výrobců spotřebičů, jimž se od začátku roku 2020 zvýšil nárůst nákladů na dopravu až od 300 procent.

Zdražení pocítí i Češi

Cena dovozu ale není to jediné, co se zvedá. Podle průzkumu společnosti IHS Markit se mnoho firem v prosinci potýkalo s velmi zpožděnými dodávkami či chybějícím zbožím, což zapříčinilo i nárůst koncové ceny. Přepravní společnosti však doufají, že s pozastavením výroby během oslav Čínského Nového roku by se mělo stihnout dovézt objednané zboží a ceny by se mohly ustálit.



Zvýšení cen dovozu pociťují i české obchody. „Zvýšení cen přepravy z Asie se promítne do všech kategorií napříč trhem. U některých produktů a značek to mohou zákazníci pociťovat už nyní,“ uvedl pro iDNES.cz obchodní ředitel CZC Tomáš Pilský. Předpovídá také, že situace se může ještě zhoršit. „Podle predikcí můžeme ve druhém kvartále očekávat skokové zdražení,“ připouští

I podle ekonomů se dá očekávat, že tato situace ještě nějakou dobu potrvá. „Myslím, že se to na sebe začíná nabalovat a předtím, než se to ustálí, ještě dojde k mírnému zhoršení,” říká hlavní ekonom Capital Economics Neil Shearing. Ekonom Peter Sand z mezinárodní doručovací asociace Bimco navíc dodává, že nedostatek kontejnerů bude přetrvávat i v letošním roce a na objednání nových už je příliš pozdě.