Peripetie s uzavřením „míru“ v tzv. obchodní válce trvají již několik měsíců. Jen od konce října se na něm Spojené státy s Čínou dohodly nejméně dvakrát, pokaždé se však zase rozhádaly. Poslední variantu obchodní dohody mezi těmito ekonomickými rivaly podmiňoval Washington rozsáhlým navýšením exportu zemědělského zboží do Číny.

Donald Trump i jeho ministři tehdy mluvili o zhruba 50 miliardách dolarů, které by za tyto produkty po uzavření dohody měly do USA přitéct. Již tehdy však byla čínská strana skeptická – otázkám médií se v tomto ohledu většinou vyhýbala.



Analytici pak zdůrazňovali, že i nejlidnatější země světa má své hranice, a že nebude nakupovat zboží, které nespotřebuje. Peking však nakonec potvrdil, že dovoz zemědělských produktů z USA navýší. USA na to konto slíbily, že pozastaví uvalování dalších cel a ta dosavadní sníží na polovinu.



K uzavření konečné dohody však stále nedošlo. V Bílém době se podle informací televize CNBC mluvilo o tom, že by ji Washington s Pekingem mohly podepsat příští týden. Teď se však opět zdá, že by se její podpis mohl oddálit – Čína totiž import nejméně tří plodin navyšovat nebude.



Globální kvóty

Tamní ministr zemědělství a záležitostí venkova totiž v úterý prohlásil, že se objem dovozu rozhodně nezvýší pro obilí, kukuřici a rýži. „Kvóty (pro tyto plodiny) jsou globální. Nebudeme je upravovat jen kvůli jedné zemi,“ uvedl pro čínský ekonomický web Cchaj-sin (v zahraničí působí pod názvem Caixin).



Tyto plodiny přitom tvoří velkou část amerického zemědělského dovozu do země. Jen obilí se loni do Číny z USA importovalo celkem za 530 milionů dolarů. Podle některých analytiků má to, že Čína odmítá jejich dovoz navyšovat, i protekcionistický charakter. Jeho další navýšení by totiž mohlo ohrozit čínské farmáře.

Největší podíl na exportu amerických zemědělských plodin do Číny má sója. O té se čínský ministr nezmínil, dá se však předpokládat, že k ní tamní vláda zaujme podobný postoj. Této plodiny, kterou Číňané hlavně krmí prasata, Američané do říše středu vyvezli množství v hodnotě 3,1 miliardy dolarů.

Těsně před obchodní válkou v roce 2017 nakoupila Čína od USA zemědělské produkty v celkové hodnotě 24 miliard dolarů. Minulý rok to bylo pouhých 8,6 miliard. Nejvíc Čína koupila v roce 2013, kdy částka činila 29 miliard dolarů.