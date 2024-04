Britové si zvykli na rozvážku pokrmů. Jedí ale o to nezdravěji, říká studie

Obrázek kurýrů rozvážkových aplikací kličkujících po městech a postávajících u pultů poboček rychlého občerstvení se stal každodenním koloritem života ve Velké Británii. Svůj rozkvět a vrchol zažily tyto služby během covidu, nyní to vypadá, že se z této služby stal pro lidi trvalý zvyk. Alespoň to tvrdí výsledky výzkum britského institutu pro fiskální studie (IFS), které přinesl portál The Guardian.

Uvedl, že na základě analýzy údajů o nákupních zvyklostech tisíců spotřebitelů vzrostla o více než 50 procent také energetická hodnota dovezených pokrmů v porovnání s dobou vrcholící pandemie. Před pandemií průměrný dospělý obyvatel Spojeného království zkonzumoval přibližně 270 kalorií týdně z jídla s sebou. Během první výluky v roce 2020, kdy byly podniky nuceny zavřít, se tato hodnota zvýšila na 395 kalorií týdně.

Navzdory zmírnění omezení energetická hodnota dovážených pokrmů přetrvala i po rozsáhlém znovuotevření pohostinských zařízení. Na začátku roku 2022 činila přibližně 400 kalorií týdně, což je o 50 procent více než před pandemií.

Výzkumníci ovšem uvedli, že byli schopni zkoumat údaje pouze do prvního čtvrtletí roku 2022, tedy data ještě před nástupem krize životních nákladů. Není tak zcela jasné, zda britský návyk na dovážky přežil i nejprudší skok v cenách potravin v Británii od 70. let 20. století. První zjištění však naznačují, že ano.

„Uzavírání provozoven dalo větší prostor pro spotřebu potravin jak doma, tak pro jejich dovoz. Na začátku roku 2022 se však většina domácností z velké části vrátila k nákupům ve stejné míře jako v roce 2019. „Pandemie však zanechala jedno dědictví: a to mnohem větší využívání stravování formou takeaways,“ uzavírá průzkum podle The Guardianu.