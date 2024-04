Proč platit drahý nájem? Do práce v Londýně „dojíždí“ letadlem z Argentiny

Osmatřicetiletý umělec Andy Leek se přestěhoval do Buenos Aires proto, že je tam nájemné několikanásobně nižší než v Londýně. A let z Argentiny také stojí méně než měsíční jízdenka na vlak mezi Bristolem a Londýnem.

Jeho přestěhování je extrémním příkladem důsledků zdražování bydlení ve Velké Británii. Podle nejnovějších dat britského statistického úřadu se průměrné nájemné za poslední rok zvýšilo o více než devět procent. V Londýně to bylo dokonce ještě více, napsal list The Guardian.

Podle nadace Joseph Rowntree Foundation, která se zabývá otázkou chudoby a jak jí řešit, se jedná o nejvyšší nárůst od roku 2015. Odpovídá tak i zvýšení průměrného ročního nájemného v Londýně o dva a půl tisíce liber.

„Mám Londýn moc rád, ale také jsem na něj naštvaný. Myslím, že to tak cítí hodně lidí. Čím víc nás bude bytová krize svazovat, tím více lidí bude bydlet v Glasgow, Manchesteru nebo i ve vzdálených koutech světa,“ říká umělec.

Leek, bývalý umělecký ředitel reklamní agentury, si vydělává prodejem verzí svých děl, přijímáním speciálních zakázek pro značky a veřejnými vystoupeními. Za spolubydlení v Brixtonu platil tisíc liber, tedy zhruba 30 tisíc Kč měsíčně, ale poté, co ho pronajímatel vystěhoval, neměl kam jít. Nemohl si dovolit zvyšující se londýnské nájmy, které od roku 2015 vzrostly o 30 procent.

Po svého přestěhování do Argentiny platí Leek za nájem bytu v přepočtu necelých 12 tisíc Kč měsíčně. A do Londýna a zpět letěl jen čtyřikrát. „Vyjde to mnohem levněji, než zůstat v Londýně, je to bezstarostné,“ uvedl Angličan.

V posledních letech se kvůli prudce rostoucím nákladům na nájem stále více lidí stěhuje z britského hlavního města. Nová analýza společnosti Hamptons pro deník Guardian ukazuje, že v prvních třech měsících roku 2024 opustilo hlavní město 36 procent londýnských nájemníků. Jde o desetitisíce lidí.