Na kurýry Amazonu v USA útočí psi, léčebné výlohy externistům firma neplatí

Kurýrka Amazonu Jennifer Andersonová v aplikaci viděla, že má zákazníkovi balíček doručit na verandu před domem. Nikdy se psů nebála, sama měla jednoho doma. Proto jakmile viděla zpoza plotu dva štěkající mazlíčky, šla dál. Na cestě k domu se do ní nejprve zakousla čivava, ta ji sice naštěstí neporanila, kurýrka se rychle otočila a zamířila zpátky k autu. V tu chvíli se do ní ovšem pustil druhý hlídač, australský honácký pes. Rána na kotníku jí začala okamžitě ošklivě krvácet.

„Třásla jsem se, byla jsem v šoku,“ popsala listu The Guardian zážitek čtyřicetiletá matka-samoživitelka. Majitel psů nakonec z domu vyšel, omluvně se ale netvářil. „Já vím, že potřebuje obojek,“ utrousil a dodal, že jeho poslední pes byl podstatně horší.

První číslo, které Andersonová po nehodě vytočila, byla podpora Amazonu. Bála se totiž, že ji firma bude penalizovat za nedoručení zbývajících objednávek. Firma jí sice zaplatila za nedoručené balíčky, které ten den měla, ale tím to skončilo. „Slečna na telefonu mi řekla, že pokud půjdu na ambulanci, nemůže zaručit, že mi to Amazon proplatí,“ říká kurýrka.

„Naším cílem je předcházet nebo umenšovat zranění. Proto také pravidelně pracujeme s našimi kurýry, kterým poskytujeme návod, jak se v přítomnosti psů chovat. Zároveň jim připomínáme, že nikdo nemá povinnost balíček doručit, pokud se necítí bezpečně,“ reagovala na incident mluvčí internetového obchodu. Penále za nedoručení zásilek ale podle firmy nehrozí.

Jennifer se tak podle Guardianu přidala k zástupu kurýrů, kteří rovněž utrpěli větší či menší zranění během pracovní doby a jimž Amazon nepomohl. Zdravotní péči si partnerští kurýři ze svého dovolit nemohou, a tak pracují dál, jako kdyby se nic nedělo.

Ambulance je nad mé možnosti

„Tohle je Amerika, ambulance je zkrátka nad mé finanční možnosti,“ dodala mladá žena. S krvácející ranou, kterou se snažila obvázat, jela ještě tři čtvrtě hodiny zpátky do centrály, kde jí ostatní zaměstnanci pomohli vyložit zbývající náklad.

Kompenzaci za úraz v práci od firmy nedostane. Amazon ji totiž poskytuje jen svým zaměstnancům, Andersonová je ale jako kurýr pouze externista, proto slovy firmy může být svůj vlastní šéf a tvořit si vlastní pracovní dobu. Na podobném principu pak fungují i řidiči ve firmách Uber nebo Lyft.

„Je to vyloženě nespravedlivé,“ cituje Guardian právničku Kenneth Phillipsovou, která se touto problematikou zabývá dlouhodobě. „Amazon o tom ví, ale nic nedělá. A protože většina kurýrů nemá na pojištění ani na advokáta, nenajdou zastání nikde.“

Nakonec Andersonová navštívila středisko urgentní péče, které fungují mimo nemocnice a kde je základní poplatek před testy a vyšetřením 183 dolarů (4 250 korun). „Naštěstí tam pracuje moje dobrá kamarádka jako zdravotní sestra, a tak mi pomohla,“ dodává. Celý následující týden nemohla chodit, proto si musela vzít volno.

Když se krátce nato vrátila do práce, narazila během doručování na německého ovčáka. Tentokrát jen seděla v autě, když pes podrápal pravou stranu vozidla, kde sedřel lak. Andersonová škodu nahlásila, ale v tomhle případě jí šek poslali okamžitě. „Je to zajímavé,“ komentovala.

Počet případů, kdy pes v USA zranil kurýra, stoupá. „Zvlášť v posledním roce vídám alarmující čísla, která ukazují narůstající počet nahlášených případů od řidičů, kteří pracují pro Amazon,“ říká advokátka. „To nejhorší, co můžete udělat, je, si svého psa nepřivázat a objednat domů jídlo nebo balíček.“

Advokátka popisuje také situaci, jak se pro kurýry stává z práce velká stresová zátěž. „Po takovém incidentu se kurýři necítí bezpečně.“ Mluvčí Amazonu však trend popírá tvrzením, že firma pracuje na zlepšení. „Také jsme požádali majitele psích mazlíčků, aby si je uvázali, když čekají zásilku,“ uvedla.

Jennifer Andersonová teď myslí hlavně na to, že práci kurýra brala, aby mohla uživit sebe i dceru. A snaží se neklást vinu psům obecně, ačkoli se nyní i vedle toho svého cítí nesvá. „Ten, co mě pokousal, byl ovčácký pes a jen plnil svůj úkol ve světě, jak ho vnímá on sám,“ uzavírá podle The Guardianu mladá Američanka.