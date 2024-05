Domy si postavíme sami. Mladí lidé v Amsterdamu vyšli do boje s bytovou krizí

Daar is ie dan, de laatste versie van het ontwerp van onze voorgevel! ️



We maken de voorgevel van gerecycled hout dat we zelf gaan verzamelen. Hoe de gevel er precies gaat uitzien, is dus afhankelijk van het hout dat we bij elkaar sprokkelen. Heb je een gouden tip voor hout dat een tweede leven kan gebruiken? We horen het graag!



