AI je obrovský žrout, elektrické sítě se kvůli ní dostávají na hranici možností

„Když používáte generativní AI, tak ona generuje obsah od nuly, v podstatě vymýšlí odpovědi,“ vysvětluje Sasha Luccioninová.

Znamená to, že se počítač musí pořádně snažit. Není to však přímo počítač nebo chytrý telefon konkrétního uživatele, který spotřebovává všechnu tu energii. Výpočty, na které lidé stále více spoléhají, se uskutečňují v obrovských datových centrech, která jsou pro většinu lidí mimo jejich pozornost. „Cloud. Na tyhle obrovské kovové krabice, které se zahřívají a spotřebovávají tolik energie, nemyslíte,“ řekla Luccioniová.

Datová centra po celém světě spotřebovávají stále více elektřiny. V roce 2022 spotřebovala 460 terawatthodin a Mezinárodní agentura pro energii (IEA) očekává, že do čtyř let se tato spotřeba zdvojnásobí. Do roku 2026 by datová centra mohla spotřebovávat celkem 1000 terawatthodin ročně. „Tato poptávka zhruba odpovídá spotřebě elektřiny v Japonsku,“ uvádí IEA. Japonsko má 125 milionů obyvatel.

V datových centrech se ukládají obrovské objemy informací, které je možné z nich získat kdekoliv na světě - vše od e-mailů až po hollywoodské filmy. Počítače v těchto anonymních budovách také pohánějí AI a kryptoměny. Jsou základem pro život, jaký známe.

Některé země už dobře vědí, jak jsou tato zařízení energeticky náročná. V současnosti platí moratorium, které brání výstavbě nových datových center v Dublinu. Téměř pětinu elektřiny v Irsku nyní spotřebují datová centra a očekává se, že toto číslo v příštích letech výrazně vzroste. Irské domácnosti mezitím spotřebu elektřiny snižují.

Šéf britské společnosti National Grid v březnu uvedl, že poptávka po elektřině od datových center v Británii vzroste v příštích deseti letech šestinásobně, což bude z velké části způsobeno rozvojem AI. National Grid ale také očekává, že poptávka po elektřině nutné pro elektrifikaci dopravy a teplo bude ještě mnohem větší.

Tento tlak začínají pociťovat rovněž energetické firmy z USA, dodává analytik společnosti Wood Mackenzie Chris Seiple. Rostoucí poptávka od datových center navíc přichází v době, kdy politika americké vlády podporuje rozvoj domácí výroby. Zákonodárci v některých státech USA již přehodnocují daňové úlevy pro developery datových center kvůli obrovské zátěži, jakou tato zařízení představují pro místní energetickou infrastrukturu.

Některá datová centra si dnes mohou dovolit jít do vzdálenějších lokalit, protože latence, tedy zpoždění mezi odesláním informace z datového centra a jejím přijetím uživatelem měřené obvykle v milisekundách, není pro stále oblíbenější systémy generativní AI velkým problémem. V minulosti byla datová centra, která zpracovávala například nouzovou komunikaci nebo algoritmy finančního obchodování, umísťována v blízkosti velkých obytných center, aby dosahovala těch nejlepších časů odezvy.

Přitom není pochyb o tom, že energetické nároky datových center v příštích letech porostou, upozorňuje Seiple. Zdůrazňuje ale, že je obrovská nejistota ohledně toho, o kolik to bude. Je to dáno skutečností, že hardware generativní AI se neustále vyvíjí.

Ředitel firmy Equinix zabývající se výstavbou datových center v Británii Bruce Owen si myslí, že poptávka poroste rychleji, než nárůst efektivity. Předpovídá, že se bude stavět více datových center, jejichž součástí budou zařízení na výrobu elektřiny přímo na místě. Firmě Equinix úřady loni zamítly stavební povolení pro datové centrum v Dublinu, které jako zdroj energie mělo využívat plyn.

Luccioniová zdůrazňuje, že lidé budou muset jasně pochopit, jak se možnosti, které mají před sebou, liší z hlediska energetické účinnosti. Pracuje tak na projektu, jehož cílem je vytvořit energetické hodnocení pro AI. „Místo abyste si vybrali model odvozený od GPT, který je velmi rozsáhlý a spotřebuje hodně energie, můžete si vybrat model s energickou známkou A+, který bude mnohem jednodušší a úspornější,“ dodala.