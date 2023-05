Bílkoviny a sůl sbalené na výlet. Test masového jerky: nic pro seniory a šetrné

Vejde se do kapsy u větrovky. Když útroby sužuje hlad, je po ruce. A není třeba žádné kuchařské umění, abyste s jeho pomocí zasytili rodinnou výpravu. Co je to?

Pomineme-li atraktivní možnost stravovat se díky ubrousku, prostři se, nabízí se jiná alternativa – že do přírody, na pískovcové stěny, cyklotúru či do fitness-centra vyrazíte se sáčkem jerky neboli balíčkem sušeného masa. To je několik posledních let mimořádně populární hlavně mezi sportovci, turisty i kancelářskými workoholiky.