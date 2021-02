Test bramborových knedlíků: vejce po špetkách, soli po hrstech

Na libru zemčat čtyři loty másla, dvě celá vejce a dva žloutky navrch, dvě lžíce smetany a měrou vrchovatou pěkné suché krupice. Když chystala Magdalena Dobromila Rettigová bramborové knedle, nijak se neupejpala – přeloženo do moderního jazyka, co půl kila brambor, to čtyři vejce a šest deka másla.

Takový kalorický a finanční rozpočet by zruinoval kdejakou moderní hospodyňku, o velkovýrobcích knedlíků ani nemluvě. Ti je musí vařit úsporněji, a tak místo brambor občas používají bramborové vločky, máslo nahradil olej, na vejce se často ani nedostane a životnost knedlů pomáhají prodloužit aditiva.

A výsledek? Jak ukázal aktuální test MF DNES, z kypré a zemité tečky na svátečním talíři se v několika případech stal unavený otazník, nebo dokonce zatuchlý vykřičník.