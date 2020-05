Koronavirus poslal mnohá letadla na „hřbitov“ v poušti. Stání je drahé

Ještě než svět zachvátila pandemie koronaviru, létala většina velkých letadel se dvěma uličkami, které vzlétají z německého Frankfurtu, dálkové trasy do Dubaje, New Yorku nebo Šanghaje. Od propuknutí pandemie ale obří Airbusy A380 od Lufthansy létají jen jedním směrem, do celkem zvláštní destinace.

Let LH9924, který nebyl uveden v žádném letovém řádu, ve středu odletěl na místo, které zpravidla neznají ani ti nejzkušenější odborníci na leteckou dopravu –⁠ do Teruelu.

Pětatřicetitisícové město se nachází v provincii Aragonie ve východním Španělsku, přibližně na půl cesty mezi Madridem a Valencií. Starobylé město, které je mimochodem na seznamu světového dědictví UNESCO, od dob koronavirové pandemie nikdo z turistů nenavštívil.

Pro letecký průmysl se ale stalo důležitým bodem na mapě. Společnost Tarmac Aerosave zde totiž nabízí dlouhodobé parkování pro velká letadla, včetně jejich úplné údržby, uvedla německá televize Deutsche Welle.

Klienti s velkým jménem

Společnost Tarmac Aerosave si díky koronaviru mne ruce. Zájem o její služby totiž v posledních měsících razantně vzrostl. Letecká společnost Lufthansa sem odeslala sedm A380 a půl tuctu svých čtyřmotorových letadel A340-600, které v současné době nepotřebuje. Air France zde zaparkuje několik svých zastaralých A380 a British Airways pět Boeingů 747.

V současné době zde našlo azyl asi 115 letadel. Dostupná parkovací plocha je téměř plná. „Nikdy jsme tady tolik letadel neměli. Další parkovací místa jsme vytvořili v poli tak, že jsme na zem umístili obrovské kovové plechy, řekl ředitel společnosti Tarmac Aerosave Pedro Saez. Plocha o rozloze asi 140 fotbalových hřišť by měla vystačit pro dalších 20 až 25 letadel.

Plány na rozšíření

Zájem o parkování je obrovský a místa v polopouštní krajině dostatek, proto společnost začala plánovat expanzi. Tu již schválili i regionální vůdci. Dokončení ale bude trvat několik let. To by podle odborníků nemuselo vadit, protože u mnoha letadel se počítá s tím, že budou trvale vyřazena z provozu.

Společnost Tarmac Aerosave by tak z nich mohla mít prospěch i dlouho poté, co koronavirová krize ustoupí. Společnost se totiž specializuje také na demontáž a recyklaci přebytečných letadel. Časté sucho ve Španělsku tomuto byznysu přímo nahrává, protože minimalizuje nebezpečí koroze hliníku.

Odhady průmyslového portálu Cirium naznačují, že do konce dubna bylo uzemněno téměř 17 tisíc letadel všech velikostí, což je asi 64 procent z celkové globální flotily.

Americký „hřbitov letadel“ je příliš daleko

Největší a nejznámější „hřbitovy letadel“ se nachází na jihu USA. Jeden na letecké základně Davis Monthan Air Force Base v Tucsonu a druhý v Marana. Oba ve státě Arizona. Pro evropská letadla je to ale příliš daleko.

Mnohé společnosti se zpočátku zabývaly dočasným uzavíráním přistávacích drah na hlavních evropských letištích, ale vzhledem ke zhoršujícímu se finančnímu zdraví se snažily rychle nalézt levnější alternativu.

„Frankfurt je velmi drahý,“ prohlásil nedávno generální ředitel Lufthansy Carsten Spohr. Jedním z hlavních problémů je podle něj to, že je těžké předvídat, kdy budou letadla znovu potřebovat. Letecké společnosti obecně doufají, že cestovní omezení budou v příštích několika týdnech zmírněna a v červenci již budou moci pomalu zahajovat provoz.

Poptávka roste i ve Francii

Po Teruelu je druhým největším evropským zařízením letiště Tarbes-Lourdes-Pyrenees v jihozápadní Francii, kde parkování, údržbu a recyklaci letadel provozuje také společnost Tarmac Aerosave. I na tomto letišti společnost zaznamenala velký zájem o parkování letadel, a to nejen v krátkodobém horizontu.

Svou flotilu A380 parkuje ve Francii například British Airways. Swiss International Air Lines zaparkovala velkou část své flotily na vojenském letišti Dübendorf v blízkosti svého domovského letiště Zürich-Kloten. Letadla, u kterých se předpokládá dlouhodobější parkování, byly zaslány do jordánského Ammánu.

Největší poptávka po parkování letadel byla zaznamenán na letišti Alice Springs v australském vnitrozemí. Zařízení založil teprve před několika lety bývalý analytik Deutsche Welle Tom Vincent. Od roku 2014 jeho společnost Apas zaparkovala 40 letadel. Až s koronavirovou krizí ale přišel ten opravdový boom.

Alice Springs je jediné skladiště letadel na dosah v asijsko-pacifickém regionu. Vincent díky současné době získat třináctiměsíční smlouvu, která mu zajistila za parkování jednoho Boeingu 777 téměř 300 tisíc eur (8,3 milionů Kč).

„Můj telefon nepřestal zvonit, poptávka explodovala,“ řekl Vincent nedávno Financial Times. Jeho zatím největší zakázkou bylo poskytnutí parkování pro čtyři nejnovější A380 Singapore Airlines. „Do konce měsíce plánujeme expanzi, abychom mohli pojmout 70 až 80 letadel,“ dodal Vincent.