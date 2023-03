Zakázka na e-známky, za niž padaly hlavy, se státu nakonec stejně prodražila

Situaci nakonec zachránil státní podnik Cendis, který nabídl vytvoření e-známky za 128 milionů korun. Tuto cenu podle nynější zprávy NKÚ ale přesáhl více než dvaapůlkrát.

„Od ledna 2018 do dubna 2022 vynaložily Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a ministerstvo dopravy na elektronické dálniční známky celkem 329 milionů korun,“ uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. To je sice o něco méně, než původní zakázka od společnosti Asseco Central Europe, nejde ale pro vhodné srovnání a o cenu úplnou.

Nabídka Asseca, kterou tehdejší šéf resortu zadal bez soutěže a celou dobu ji vedl v režimu utajení, totiž obsahovala čtyřletou podporu. I cena státního Cendisu v čase roste. Podle NKÚ v současnosti už dosahuje 372,3 milionů korun bez DPH.

Ani to nemusí být konečná cena. Kvůli mimořádně špatné hospodářské situaci Cendisu poskytlo ministerstvo dopravy svému státnímu podniku v květnu 2021 čtyřicetimilionovou půjčku. „Poskytnutá návratná finanční výpomoc nebyla přímo vázána na EDAZ (Elektronická dálniční známka), nicméně EDAZ byl jedním ze dvou ztrátových projektů, které ve stejném období negativně ovlivnily hospodaření státního podniku,“ uvedl NKÚ.

Kvůli zakázce padaly hlavy

„Není možné takto nakládat s prostředky daňových poplatníků a není možné, aby úředníci, když máme zákon o státní službě, si dělali, co chtějí,“ komentoval tehdy zakázku pro firmu Asseco tehdejší premiér Andrej Babiš. Kromě Kremlíka stála kauza místo i tehdejšího náměstka zodpovědného za vytvoření elektronické viněty Tomáše Čočka a židle se kývala i pod šéfem dopravního fondu Zbyňkem Hořelicou. Zakázkou se poté zabýval antimonopolní úřad i policie. Ani jedna instituce ale nic protiprávního neodhalila.

Kontrolní úřad navíc poukázal na to, že systém e-známek neumí to, co by umět měl a že i po několika letech se jeho tvůrci snaží do systému zapojit funkce, které měl mít od svého spuštění. Nefunguje například automatické propojení systému e-známek se systémem registru vozidel, které stále musí dělat pracovníci call centra manuálně.

Cendis totiž při přípravě neměl jednoduchou situaci. Na vývoji systému pracoval teprve od března 2020 a měl na to zhruba devět měsíců, protože od prosince 2020 startoval nový systém, který s vinětami za čelním sklem už nepočítal. Spustit funkční systém se mu ale povedlo bez větších komplikací.