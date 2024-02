Letadla z druhé ruky jdou na dračku. Přispěly k tomu i potíže Boeingu

Leasingová společnost Avolon uvedla, že na trhu momentálně chybí asi 3 tisíce letadel. Řada aerolinií proto využívá stroje déle, než původně plánovaly. Kvůli opakovaným problémům s bezpečností navíc dostupnost kapacit komplikuje i omezení výroby ve společnosti Boeing. Informovala o tom agentura Reuters.

Výrobní podniky si opakovaně stěžují, že dodavatelský řetězec se po nedávné koronavirové pandemii stále ještě nepodařilo zcela obnovit. Omezená výroba v Boeingu ale situaci na trhu ještě zhorší.

„Komplikace na nabídkové straně to ještě umocní. Návrat k vyrovnanému trhu se opět odsouvá,“ říká pro agenturu Reuters analytik George Dimitroff z analytické společnosti Cirium a dodává, že napětí na trhu by mohlo přetrvávat nejméně do roku 2027.

Zájem o cestování roste, letadla chybějí

Nedostatek letadel nekoresponduje s narůstající poptávkou po cestování. Přísná protikoronavirová omezení jsou po celém světě už téměř úplně pryč, pomalu odeznívá i vysoká inflace. Spotřebitelé postupně zájem o cestování zvyšují. Letecká skupina IATA očekává, že v roce 2024 bude letecky přepraveno celkem 4,7 miliardy cestujících.

Pro firmy je ale nedostatek letadel na trhu velký problém. Za případné pronájmy totiž musí platit vyšší ceny. I proto řada podniků postupně mění svou strategii. Místo jednání o prodloužení pronájmu si totiž raději letadla přímo kupují. Analytici k tomu říkají, že aerolinky příliš nevěří, že by se trend mohl v blízké době otočit k lepšímu.

Dostupné statistiky ukazují, že asi polovina celosvětové flotily osobních letadel je ve vlastnictví pronajímatelů. Současné komplikace na nabídkové straně tak částečně hrají v jejich prospěch. Díky vysoké poptávce ze strany firem mohou účtovat mnohem vyšší ceny než dřív. Ceny pronájmů navíc rostly ještě před nedávnými problémy Boeingu 737 MAX. Tato událost ale růst cen ještě podpořila.

Cena za pronájem vyskočila

Měsíční cena za pronájem desetiletého Boeingu 737-800 se v lednu letošního roku pohybovala kolem 220 tisíc dolarů za měsíc (asi 5 milionů korun). O rok dříve to ale bylo jen 183 tisíc dolarů (asi 4,2 milionu korun), roce 2022 dokonce jen 156 tisíc USD (zhruba 3,6 milionu korun). Současné ceny jsou sice stále asi o 5 procent nižší než v lednu roku 2020, analytici ale odhadují, že to se už brzy změní.

Vedení společnosti Boeing po haváriích letadel v letech 2018 a 2019 doufalo, že letos se výroba letadel MAX konečně citelně zvýší. Nedávno utržený dveřní panel letu Alaska Airlines ale situaci výrazně změnil. Boeing se totiž bude nejspíš potýkat s úplně novou vlnou regulačního dohledu, která se do celkové výroby zřejmě citelně propíše.

Průměrné stáří dopravních letadel ve vlastnictví leteckých firem je aktuálně 16 let. Ještě v roce 2019 to ale bylo o dva roky méně. Životnost jednoho letounu se v průměru pohybuje okolo 25 let. Pokud jim je však dopřána správná a pravidelná údržba, může se jejich životnost i významně zvýšit.

„Aerolinky i pronajímatelé momentálně řeší, jestli mají investovat do údržby starších letounů. Díky tomu by letadla mohla vydržet v provozu o čtyři nebo pět let víc,“ říká k aktuálním trendům generální ředitel společnosti Avolon Andy Cronin.

Je zřejmé, že ze současné situace však mohou částečně těžit opravářské firmy. Ty ale zase řeší problém v podobě nedostatku pracovních sil. Čekací doby na potřebnou údržbu jsou tak v mnoha případech velmi dlouhé.