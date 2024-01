Na palubě jako v autosedačce. Nehoda boeingu otevřela téma cestování nejmenších

Když se v pátek 5. ledna na palubě letu 1282 společnosti Alaska Airlines ozvala hlasitá rána a díra ve stěně trupu letadla náhle odhalila noční oblohu a budovy pod ní, málokdo z cestujících chápal, co se děje. Náhlý podtlak z paluby letadla vysál několik sedadel i další předměty, mimo jiné i iPhone jednoho z pasažérů, který v té době držel v rukách. Podtlak už už vytahoval ven i patnáctiletého chlapce, jehož jen zázrakem zachránila matka. Informoval o tom deník The Washington Post.

Záchranáři po dosednutí stroje na přistávací dráhu ošetřili pár lehce zraněných, jen stav jednoho z cestujících vyžadoval převoz k dalšímu lékařskému ošetření. Přestože během nehody nepřišel nikdo o život, vyšetřovatelka Národní rady pro bezpečnost dopravy NTSB Jennifer Homendyová okamžitě obrátila pozornost ke čtyřem nezletilým bez doprovodu a dalším třem malým dětem cestujícím v letadle. Všechny seděly na klíně dospělých, neměly tedy svá sedadla. Kdyby se v blízkosti chybějícího panelu totiž nacházelo dítě na klíně svého rodiče, velmi pravděpodobně by se rodičům z náručí vytrhlo.

Během tiskových konferencí v tomto týdnu pak NTSB nejméně dvakrát zdůraznila, že jak ona, tak Federální letecký úřad FAA doporučují rodičům nebo opatrovníkům, aby dětem v letadlech kupovali samostatné sedačky a nedrželi je na klíně. FAA nevyžaduje letenky pro děti mladší dvou let a někteří dospělí mohou vynechat nákup samostatného sedadla, aby ušetřili peníze nebo se vyhnuli starostem se sháněním schválených dětských bezpečnostních systémů, mezi které patří některé autosedačky či pásy.

Také odborníci nyní doporučují, aby rodiče by svým malým dětem kvůli bezpečnosti raději rezervovali samostatná sedadla, argumentují používáním dětských sedaček v autech. Upozorňují na to, že zdraví dětí ohrožují i turbulence nebo náhlé změny rychlosti.

Výraznější změny zatím neproběhly

Ačkoliv v minulosti již několik nejmenších držených na klíně po nehodách zemřelo, k výraznější oficiální změně předpisů nikdy nedošlo. V roce 1989 havaroval let společnosti United Airlines v Sioux City ve státě Iowa a zahynulo 112 lidí. Během letu zemřelo dítě, které držela matka na svém klíně. Tři další děti utrpěly zranění poté, co letušky rodičům řekly, aby je zabalili do dek a položili na zem. V roce 1995 zemřela holčička, jejíž rodiče se řídili podobnými pokyny před havárií u amerického Charlotte. Žádný z těchto incidentů ale nevedl k tomu, aby kojenci museli mít na palubách letadel své vlastní sedadlo.

„Dítě v autě musí být v autosedačce. Proč by tedy rodič měl mít možnost držet svého potomka na klíně. Podle mne je to mezera v systému. Změny v bezpečnosti se bohužel dělají až v okamžiku, kdy dojde k tragédii,“ doplňuje Anthony Brickhouse, který je profesorem pro oblast letecké bezpečnosti na Embry-Riddle Aeronautical University.

Asociace letušek a zaměstnanců a Americká akademie pediatrů se již několik let zasazují o to, aby FAA, která stanovuje pravidla pro bezpečnost letů, vyžadovala, aby opatrovníci zajistili kojence a batolata. Někteří však namítali, že by to rodinám prodražilo cestování letadlem a přimělo je to k tomu, aby raději jezdily autem.

„Argumentem je, že statisticky dochází k více smrtelným úrazům při řízení s dětmi než při létání s dětmi,“ uzavírá podle The Washington Post Kwasi Adjekum, odborný asistent na katedře letectví Univerzity v Severní Dakotě.