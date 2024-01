Patnáct set dolarů je málo, říkají pasažéři Alaska Airlines. Žalují Boeing

Podle čtvrtečního prohlášení Alaska Airlines letecká společnost vyplatila cestujícím letu 1282 do čtyřiadvaceti hodin po nehodě 1 500 dolarů v hotovosti jako odškodnění. „Platba byla určena na pokrytí případných vedlejších výdajů pasažérů,“ uvádí společnost.

Dopravce rovněž nabídl všem cestujícím psychologickou péči či poradenská sezení. „S pasažéry letu 1282 komunikujeme a budeme s nimi nadále spolupracovat na řešení jejich specifických potřeb a obav,“ uvádí dále v prohlášení letecká společnost..

„Rychlé vyplacení peněz cestujícím je při podobných nehodách běžné, zejména při těch, při nichž nikdo nezemřel,“ říká Robert Hedrick, právník ze společnosti Aviation Law Group v Seattlu. Včasná platba podle něj může zmírnit psychickou újmu, kterou lidé během nehody utrpěli. V tomto případě je však 1 500 dolarů podle něho naprosto směšná částka.

„Vyměnili by to, čím si prošli, za 1 500 dolarů? V žádném případě!“ říká Hedrick. Odškodné je podle něho tak nízké, že je to až urážlivé.

I sedmadvacetiletá Vi Nguyenová, která byla na palubě letadla, v rozhovoru pro list The Seattle Times uvedla, že částka v žádném neodpovídá hrůznému zážitku. „Bylo to velmi traumatizující. Nechci, aby to znělo chamtivě, ale mám pocit, že 1 500 dolarů je prostě málo,“ dodává pasažérka.

Nefungovaly ani všechny masky

V žalobě na výrobce inkriminovaného letadla Boeing 737 MAX 9, kterou ve čtvrtek podalo šest cestujících letu 1282 a jeden rodinný příslušník cestujícího, popisují různá zranění, fyzická i emocionální, která utrpěli. Jde o otřes mozku, poranění měkkých tkání, vnitřní krvácení do ucha jedné osoby nebo potíže s dýcháním. Jeden z cestujících, který trpí záchvatovitou poruchou vyvolanou stresovými situacemi, uvedl, že po vystoupení z letadla dostal záchvat.

Žalobci v případu, který byl podán u vrchního soudu okresu v Seattlu, nyní požadují odškodnění za léčbu zdravotních potíží a psychickou újmu, jakož i náhradu nákladů za zrušení cestovních plánů a zameškanou práci a hodnotu ztracených osobních věcí. Ve stížnosti se rovněž uvádí, že mnoho nouzových kyslíkových masek, které spadly uprostřed letu, nefungovalo.

„Cestující letu 1282 budou mít pravděpodobně oprávněné nároky na odškodnění v závislosti na výsledcích vyšetřování Národní rady pro bezpečnost dopravy (NTSB),“ řekl právník Hedrick, který často zastupuje cestující v těchto typech případů.

Kontrast nemůže být větší

Zatímco potíže Boeingu se stupňují, díky zásadní kontrole kvality získává konkurenční výrobce Airbus v soupeření mezi největšími světovými výrobci letadel navrch. Firma si minulý týden již popáté v řadě upevnila pozici největšího výrobce letadel na světě. Oznámila, že do roku 2023 dodala více letadel a získal více objednávek než Boeing. V dlouhotrvajícím souboji dvou leteckých rivalů se tak Airbus dostává do náskoku, píše list The New York Times.

„Z původně duopolu se staly dvě třetiny Airbusu a jedna třetina Boeingu,“ říká Richard Aboulafia, výkonný ředitel společnosti AeroDynamic Advisory. Podle něj mnoho lidí, ať už investorů, finančníků nebo zákazníků, nahlížejí nyní na Airbus jako na společnost vedenou kompetentními lidmi. „Kontrast Airbusu s Boeingem teď nemůže být větší,“ dodává.

S tím, jak federální úřad pro letectví rozšiřuje kontrolu výroby letounů Boeing 737 MAX 9, se náskok Airbusu pravděpodobně ještě zvýrazní. Letecké společnosti začínají masivně rozšiřovat své flotily, aby uspokojily postpandemický nárůst poptávky po letecké dopravě. Zvažují nyní, na kterou společnost se obrátit.

Akcie Airbusu v pátek rekordně vzrostly poté, co jeho generální ředitel Guillaume Faury uvedl, že společnost v roce 2023 získala 2 094 objednávek na nová letadla, to je nejvíce za jediný rok. Objednávky zahrnují i populární letadla A320neo, která jsou přímým konkurentem letounů 737 MAX 9.

Společnost Boeing sice rovněž vykázala v roce 2023 více dodávek a objednávek letadel než v předchozím roce, avšak roste pomalejším tempem než Airbus. Obě společnosti společně vyrábějí naprostou většinu komerčních letadel na světě, uzavírá NYT.