VIDEO: Drama v Miami. Z boeingu začaly po vzletu šlehat plameny

O incidentu informovala agentura Reuters. Na místě zasahovala hasičská záchranná služba, která nezaznamenala žádné zraněné, uvedlo letiště. Nebylo hned jasné, kolik členů posádky bylo na palubě.

„Posádka se řídila všemi standardními postupy a bezpečně se vrátila na mezinárodní letiště v Miami,“ uvedla společnost Atlas Air ve svém prohlášení a dodala, že zahájí vyšetřování, aby odhalila příčinu nehody, ke které došlo ve čtvrtek večer.

Uživatelské příspěvky na sociální síti X ukázaly znepokojující podívanou: plameny šlehající z levého křídla letadla za letu.

Není to letos poprvé, co se letoun Boeing ocitl v problémech. Dne 5. ledna letadlo 737 MAX 9 společnosti Alaska Airlines nouzově přistálo poté, co se krátce po vzletu z Portlandu ve státě Oregon odlomila část trupu.

Tato událost přiměla americký Federální úřad pro letectví (FAA) dočasně uzemnit 171 letadel Boeing kvůli bezpečnostním kontrolám. Akcie společnosti Boeing od incidentu s Alaska Airlines klesly přibližně o 15 procent.