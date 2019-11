Ministerstvo chce prodat státní rezervy kovů, proti je nejen opozice

To tedy NE! Vláda se rozhodla zbavit se všech státních zásob vzácných kovů ze Správy státních hmotných rezerv. Vynést by to prý mělo zhruba dvě miliardy korun. To představuje objem zhruba 1600 kamionů. Opakuje se situace, kdy stát pod cenou rozprodal české zlaté rezervy https://t.co/a1H67IvAQg